La FEU entregará cinco mil boletos para el concierto “La Resistencia. El Arte es Revolución”

Ya faltan menos días para la realización del concierto “La Resistencia. El Arte es Revolución”, organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), el cual está planeado para el próximo 12 de agosto en el Foro Alterno, donde la estrella central será el puertorriqueño, Residente.

El aforo está previsto para 25 mil personas y la manera de acceder a los boletos es realizando tareas de reforestación, remozamiento de espacios públicos, donación de sangre y otras actividades.

La fiesta musical comenzará a las 16:00 horas y terminará a las 22:00 horas. No habrá venta de alcohol, pero sí habrá puntos de venta para bebidas hidratantes y refrescantes, además no se aceptarán mochilas y no se pueden consumir sustancias, se pide tomar precauciones como llevar una batería portátil y los aditamentos necesarios.

El cartel definitivo con horarios establecidos será dado a conocer en los próximos días, puesto que todavía se tienen pendientes dos ruedas de prensa más donde la FEU presentará más colectivos con los que estarán colaborando de manera conjunta, los cuales tienen que ver con la defensa del territorio, medio ambiente, derechos humanos, género y colectivos sobre desaparecidos.

Durante el encuentro con medios de comunicación de este lunes, Francisco Javier Armenta, presidente de la FEU, e Io Antonia Riebeling Gutiérrez, directora del festival “La Resistencia”, detallaron que ya han sido entregados siete mil 400 boletos y esta semana se planean otorgar otros cinco mil. En la rueda de prensa también estuvo Arturo Mendoza Montaño, presidente de vecinos y representante del colectivo “Únete Huentitán”, con el cual la FEU y el festival estarán trabajando.

“Hemos llevado dos semanas muy exitosas de actividades del festival, hemos realizado con éxito algunas reforestaciones, principalmente al interior del Estado, también hemos hecho actividades medioambientales de limpieza en espacios públicos”, dijo Armenta, reconociendo especialmente a la comunidad de Puerto Vallarta pues ya se han limpiado varias playas.

“Además de las reforestaciones y las limpiezas, ha habido muchas lecturas, principalmente, muchos estudiantes del sistema de educación media superior han decidido aceptar el reto y sembrar la semilla de resistencias a través de la educación dando lectura a diferentes libros de ‘Letras para volar’”. Reiteró la invitación a la comunidad universitaria a seguir participando Invitó a visitar y registrarse en https://laresistenciafeu.mx/.

“Las palabras convencen, pero los hechos arrasan, este concierto no tiene costo, pero tiene causa, así que anímate a poner el ejemplo, a sumarte a alguna causa y ser parte de ‘La Resistencia’ porque nuestra principal resistencia es contra la indiferencia”.

Los siete mil 400 boletos que ya fueron entregados, se destinaron a mejores promedios y personas que donaron sangre a la iniciativa “Sangre de León”, entre otras actividades. Pero hay nuevas invitaciones para los interesados en obtener su acceso. Io señala que entregarán accesos a quienes siembren un árbol en el parque “Resistencia Huentitán”, además de reforestaciones, recuperación de espacios públicos y lecturas en voz alta. “También vamos a incentivar el deporte mediante rodadas o paseos en bicicleta. Esperamos poder ampliar nuestra oferta hasta cinco mil boletos esta próxima semana”.

En general los resultados que se esperan con todas estas activaciones, son: dos mil árboles reforestados, 10 toneladas de productos que se puedan reciclar, 50 espacios públicos remozados y cinco mil personas reconocidas por mejores promedios, por participaciones previas o por donar sangre, entre otras razones.

JM