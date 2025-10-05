La Casa de los Famosos México llega a su gran final; conoce cómo votar por tu favorito

Esta noche se apagan las luces de la casa, pero no termina el espectáculo. Después de diez semanas de convivencia, estrategias y mucha polémica, la tercera temporada de La Casa de los Famosos México llega a su fin.

Por última vez veremos a las cinco celebridades que aún siguen encerradas a través del televisor. Mar Contreras, Abelito, Aldo De Nigris, Shiky y Dalilah Polanco continúan en la competencia por un premio de 4 millones de pesos y la victoria de coronarse como el único ganador.

Desde primeras horas, el ambiente previo a la última gala arrancó, a través de Vix, Wendy Guevara y Margalef dieron la bienvenida a algunos de los exparticipantes; mientras que Marie Claire Harp, conductora digital del programa, entró a la casa para convivir con los finalistas por última vez.

Entre risas nerviosas y la tensión a flor de piel, uno a uno, los famosos hablaron sobre su experiencia y lo mucho que se llevan de este programa.

"Me tocó tener unos compañeros hermosos, cada uno me inyectaba esa parte de amor cuando lo necesitaba. Entonces, cada uno tuvo un complemento para verme con esa alegría y con esa sonrisa", dijo Abelito.

Dalilah, una de las participantes más controversiales, destacó que la característica principal para poder "soportar" un experimento de este tamaño es la fuerza.

"Después de que casi rajábamos varios, estamos aquí. Nos enamoramos de varias personas aquí", agregó la actriz.

Por su parte, Mar agradeció el cariño del público que durante cuatro ocasiones la salvaron de la placa de nominación.

"Desde que entré por esa puerta, este sueño dejó de ser solo mío y se convirtió en un sueño compartido. Gracias a toda esa gente por ayudarme a seguir creyendo y creando. Esa gente que em tiene en la final es esa gente que cree en sus propios sueños".

Para Aldo el mayor aprendizaje de esta temporada es valorar aquellas cosas que sin querer damos por sentadas y que, solo estando lejos, entendemos lo importantes que son: "Se valora muchas cosas, principalmente la familia y la mistad", expresó con la voz entrecortada.

"Levantarte a la hora que tú quieras, pequeñas cosas de la vida que uno da por hechas y con eso es lo que me quedo", añadió.

Las votaciones siguen abiertas y en tan solo unas horas conoceremos quién de estas cinco celebridades cerrará las puertas de la casa más famosa de México y se vestirá de gloria.

¿Cómo votar en La casa de los famosos México?

La dinámica es muy sencilla y se puede realizar desde cualquier celular, tablet o computadora.

- Lo primero que debes hacer es entrar a la página oficial de La Casa de los Famosos y hacer clic en donde dice votar.

- Una vez dentro aparecerán los nombres de los cinco finalistas. Para los suscriptores de Vix tiene hasta 10 votos que podrán repartir o dar a un mismo competidor; mientras que el resto del público solo tiene derecho a un voto.

Las votaciones se cerrarán minutos antes de que termine la gala de la final, para que la anfitriona de la noche, Galilea Montijo, dé a conocer los resultados.

EE