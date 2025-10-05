Domingo, 05 de Octubre 2025

Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 6 al 12 de octubre

Mizada Mohamed comparte las predicciones para los diferentes signos zodiacales en esta semana

Por: Sergio Alejandro Velázquez

Mizada Mohamed comparte las predicciones para los diferentes signos zodiacales en esta semana. ESPECIAL

Aries

Urano retrógrado en Géminis te impulsa a iniciar nuevos retos y caminos. Esta semana es ideal para tomar decisiones importantes y enfocarte en lo que realmente deseas, dejando de preocuparte tanto por los demás. Los días 6, 7 y 8 serán clave para reencontrarte contigo mismo y reflexionar sobre tus planes y objetivos personales.

Además, es momento de salir de tu zona de confort, aceptar cambios y transformaciones que te permitirán avanzar en tu vida personal y profesional. Confía en tus impulsos y en tu capacidad para enfrentar lo nuevo sin sobreanalizar cada situación.

Tauro

La superluna llena del 6 de octubre te trae claridad, intuición y percepción frente a dudas recientes en tu vida personal y laboral. Esta semana podrás tomar decisiones importantes sobre viajes, arreglos en tu hogar o reencuentros que te llenarán de felicidad y bienestar.

Se presentarán oportunidades que favorecerán tu crecimiento y transformación. Noticias positivas en tu hogar y reencuentros con personas del pasado harán que te sientas acompañado y motivado a avanzar hacia nuevas metas y experiencias.

Géminis

Con Mercurio en Escorpio, esta semana es perfecta para expresar lo que has guardado, comunicar ideas y mostrar tu talento. Se abren oportunidades para contratos, acuerdos y reconocimientos, especialmente los días 8 y 9, lo que potenciará tu presencia social y profesional.

Es un buen momento para recibir lo que mereces y abrirte a la abundancia que llega a tu vida. Aprovecha la influencia de Urano para potenciar tu rebeldía positiva y destacar en todas tus actividades, laborales y sociales.

Cáncer

Tienes libertad y abundancia en todos los ámbitos, y la superluna llena del 6 de octubre activa tu intuición y percepción. Esta semana te permitirá avanzar con seguridad en decisiones personales y profesionales, tomando el control de tu vida con confianza.

Trámites, convenios y negociaciones fluirán con facilidad, y podrás reencontrarte contigo mismo. Tu generosidad y empatía se equilibrarán con el merecido reconocimiento y éxito que recibirás en todos los aspectos de tu vida.

Leo

Se presentan viajes y oportunidades que te traerán paz, tranquilidad y crecimiento personal. Nuevos canales de abundancia y prosperidad se abrirán, invitándote a confiar en tus capacidades y en tu derecho a recibir lo que mereces.

Los días 8, 9 y 10 serán especialmente favorables para avanzar en tus metas y dar pasos significativos hacia tus sueños. Mantén tu brillo intacto y no dejes que comentarios negativos desvíen tu energía; esta es una etapa de cambios positivos y fortalecimiento personal.

Virgo

Es una semana de intensa actividad y múltiples responsabilidades, por lo que es recomendable cuidar tu salud, dormir y organizar tu tiempo. Reflexiona sobre tu rumbo y aprovecha la energía de Júpiter en Cáncer para iniciar cambios importantes en tu vida laboral y personal.

Delegar tareas te permitirá concentrarte en lo esencial y avanzar con eficiencia. El contacto con la naturaleza y momentos de introspección te ayudarán a reencontrarte contigo mismo y tomar decisiones acertadas para tu crecimiento y bienestar.

Libra

La superluna llena y Mercurio en Escorpio activan tu energía para avanzar y comunicar tus necesidades. Esta semana tendrás oportunidades de mejorar tu vida profesional, recibir reconocimientos y consolidar acuerdos importantes, especialmente el día 8.

Es momento de valorarte y reconocer tu propio mérito en todos los ámbitos. La abundancia y el éxito estarán a tu alcance si sabes pedir lo que mereces y actuar con confianza en tus decisiones personales y laborales.

Escorpio

Mercurio en tu signo potencia tu intuición, percepción y habilidades comunicativas. Esta semana se revelarán soluciones y oportunidades tanto en lo personal como en lo laboral, permitiéndote iniciar proyectos propios y resolver situaciones pendientes.

Confía en tu sexto sentido y en tu capacidad para interpretar los mensajes que llegan del universo. Aprovecha esta energía para comunicarte desde la profundidad de tus emociones y tomar decisiones acertadas que beneficien tu crecimiento.

Sagitario

Esta semana invita a la introspección y la meditación, conectándote con tu energía interior. Los días 7 y 8 serán propicios para purificar tu ambiente y organizar tus planes, lo que favorecerá decisiones importantes en lo laboral y profesional.

Se presentarán oportunidades para viajes, cambios en tu entorno y reencuentros significativos. Todo lo que emprendas con intención y enfoque tendrá resultados positivos, asegurando avances y logros en tus metas personales y profesionales.

Capricornio

Nada puede detenerte si decides actuar con determinación. Júpiter en Cáncer favorece tus proyectos, ideas y planes, especialmente en lo laboral y profesional, permitiéndote avanzar hacia el éxito con confianza y seguridad.

Es momento de salir de tu zona de confort, poner toda tu creatividad e inteligencia en tus iniciativas y aprovechar el apoyo de Saturno, Urano y Plutón. Esta semana marca un periodo de logros, reconocimiento y consolidación de tus esfuerzos.

Acuario

Urano retrógrado y los recientes movimientos planetarios requieren calma y paciencia. Esta semana es ideal para organizar tus ideas, poner en marcha proyectos y escuchar tu intuición antes de actuar en cuestiones personales y profesionales.

Los cambios en tu hogar y vida laboral traerán mejoras económicas y personales. Confía en tus capacidades, mantente centrado y aprovecha la energía de esta semana para avanzar en tus planes sin presiones externas.

Piscis

La superluna llena potencia tu intuición y percepción, facilitando decisiones importantes en tu vida económica y profesional. Los mensajes del entorno y las señales del universo te permitirán avanzar con claridad y confianza en tus proyectos.

Se presentarán oportunidades para cambios de residencia, trabajo o reestructuración de proyectos. Tu esfuerzo y buen proceder serán reconocidos, y los resultados positivos se manifestarán con rapidez, impulsando tu crecimiento personal y profesional.

