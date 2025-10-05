Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 6 al 10 de octubre

Aries

Esta semana, el As de Oros te anuncia un ciclo de prosperidad y crecimiento. Es el momento ideal para pensar en grande y actuar con humildad. El viernes será tu día más afortunado, trayendo oportunidades para viajar, cambiar de trabajo o mejorar tu situación económica. Evita el estrés y las tensiones físicas —especialmente cuello y espalda— con caminatas y descanso.

Tu carta promete pagos pendientes, posibles ventas y estabilidad financiera, aunque te aconseja precaución con fraudes o firmas. Aprovecha para ahorrar y no gastar de más. Los números mágicos 08, 31 y 44 anuncian cinco golpes de suerte, mientras que los colores rojo y amarillo te ayudarán a purificar energía y atraer bienestar.

Júpiter, planeta de la abundancia, impulsa tus proyectos y abre caminos a nuevos horizontes. Su influencia te motiva a soltar lo que ya no sirve —amigos, trabajos o rutinas— y a mantener la fe en ti. Esta semana podrías recibir una mascota o una noticia que te alegre el corazón. No te enganches con chismes ni discusiones: tu misión es avanzar con serenidad y visión al futuro.

Tauro

La carta de El Ermitaño guía tu semana, invitándote a reflexionar y tomar decisiones con prudencia. Tu mejor día será el jueves, ideal para resolver asuntos laborales o personales. Los números 05, 19 y 28, junto a los colores verde y marrón, te atraerán estabilidad y claridad mental.

Vivirás una etapa de introspección que te permitirá soltar lo que no te aporta y renovar tu entorno. No temas decir que no a quienes drenan tu energía. En lo económico, evita gastos impulsivos y confía en tu capacidad para mantener el orden financiero.

Venus, tu planeta regente, te impulsa a cuidar tu bienestar físico y emocional. Busca la armonía en casa y en tus relaciones, y dedica tiempo a actividades que te relajen. Esta semana podría llegar una oferta laboral o un reconocimiento que recompense tu esfuerzo constante.

Géminis

El Dos de Copas marca una semana de reconciliaciones y nuevas alianzas. Tu mejor día será el martes, momento ideal para concretar acuerdos o iniciar proyectos con otros. Los números 06, 21 y 39 te traerán suerte, mientras que los colores azul y plateado fortalecerán tu comunicación y creatividad.

Mercurio, tu planeta regente, favorece los diálogos sinceros y la negociación. Será importante mantener la mente enfocada y no dispersarte entre varias tareas a la vez. Una conversación importante te permitirá cerrar un ciclo emocional o profesional.

Tu energía social estará en aumento, pero evita involucrarte en rumores. Canaliza tus ideas hacia algo práctico y productivo. En el amor, una conexión especial podría consolidarse si te permites hablar con el corazón abierto.

Cáncer

El Cuatro de Bastos anuncia estabilidad y logros en el hogar y el trabajo. El domingo será tu día más positivo, ideal para reuniones familiares o reconciliaciones. Tus números de la suerte son 04, 20 y 33, y tus colores favorables son blanco y plata.

Esta carta simboliza la recompensa por tu esfuerzo. Podrías recibir una buena noticia económica o un cambio laboral favorable. Mantén la calma ante situaciones tensas y evita sobrecargarte emocionalmente.

La Luna, tu regente, aumenta tu sensibilidad, pero también tu intuición. Escucha tu voz interior antes de tomar decisiones. Esta semana será clave para fortalecer lazos afectivos y poner en orden tu espacio personal.

Leo

El Sol, tu carta y planeta regente, te llena de energía y optimismo. Tu mejor día será el miércoles, ideal para iniciar algo nuevo o mostrar tu talento. Los números 03, 17 y 45 te atraerán éxito, mientras que los colores dorado y naranja te llenarán de confianza y magnetismo.

Tu luz natural te abrirá puertas, pero deberás evitar el exceso de orgullo o dramatismo. En lo laboral, podrías recibir elogios o una propuesta destacada. Aprovecha el impulso para concretar metas que habías postergado.

En el amor, brillarás con fuerza, atrayendo miradas y afectos sinceros. No temas expresar tus sentimientos. Esta semana será ideal para perdonar, cerrar capítulos y enfocarte en lo que realmente te motiva.

Virgo

El Nueve de Oros te augura una semana de recompensas y satisfacción personal. El lunes será tu día más próspero, ideal para decisiones financieras o proyectos independientes. Los números 02, 14 y 41 te darán buena fortuna, y los colores beige y esmeralda te ayudarán a mantener equilibrio y calma.

La influencia de Mercurio te impulsa a la precisión y a ordenar tu entorno. No temas asumir el liderazgo de un proyecto importante. Tus habilidades prácticas te permitirán resolver lo que otros no pueden.

En el ámbito emocional, el tarot te recuerda disfrutar tus logros sin culpa. Permítete descansar y reconocer tu valor. Una noticia relacionada con dinero o estudios traerá alegría y estabilidad a tu semana.

Libra

La carta de La Justicia marca un tiempo de equilibrio y resolución. Tu mejor día será el viernes, ideal para aclarar malentendidos o firmar acuerdos. Los números 07, 15 y 32 y los colores rosa y blanco te darán serenidad y buena suerte.

Esta carta simboliza decisiones justas y el resultado de tus acciones pasadas. En el trabajo, podrían reconocerte por tu constancia. Evita dejarte llevar por las emociones al tomar decisiones importantes.

Venus, tu planeta regente, potencia tu encanto y diplomacia. En el amor, se avecinan reconciliaciones o conversaciones sinceras que fortalecen vínculos. Esta semana será clave para recuperar el equilibrio entre dar y recibir.

Escorpión

El Diez de Copas anuncia una semana de armonía y logros personales. Tu mejor día será el jueves, ideal para cerrar acuerdos o disfrutar momentos con tus seres queridos. Los números 09, 23 y 40 te traerán suerte, mientras que los colores negro y violeta te protegerán de energías negativas.

Esta carta señala el cumplimiento de un deseo importante, especialmente en temas de familia o amor. Es momento de valorar lo que tienes y abrirte a nuevas etapas de felicidad. En lo laboral, podrías recibir una propuesta o resultado que confirme tu esfuerzo.

Plutón, tu planeta regente, te impulsa a transformar lo que ya no encaja en tu vida. Aprovecha su influencia para sanar emociones profundas y dejar atrás rencores. La semana te invita a la calma, la introspección y el perdón.

Sagitario

La carta de La Estrella ilumina tu semana con esperanza y optimismo. El martes será tu mejor día, ideal para avanzar en tus metas o emprender un nuevo proyecto. Los números 11, 27 y 35 te darán impulso, y los colores azul turquesa y púrpura atraerán buenas noticias.

Tu carta simboliza la fe en el futuro y la recompensa por la perseverancia. No te desesperes si los resultados tardan; el universo está alineando las piezas para ti. En el trabajo y los estudios, tu creatividad te destacará.

Júpiter, tu regente, amplifica tus oportunidades y expande tu visión. Esta semana recibirás apoyo inesperado o una señal que confirmará que estás en el camino correcto. Evita discusiones y prioriza tu bienestar emocional.

Capricornio

El Rey de Pentáculos predice estabilidad y crecimiento económico. Tu mejor día será el sábado, ideal para invertir o planificar a largo plazo. Los números 01, 18 y 29 te darán suerte, y los colores gris y verde oscuro atraerán equilibrio y poder personal.

Esta carta te anima a tomar el control de tus finanzas y confiar en tu capacidad de liderazgo. Podrías recibir una oferta o ascenso que refuerce tu posición profesional. Evita la rigidez y permite que la intuición te guíe.

Saturno, tu planeta regente, te impulsa a mantener la disciplina, pero también a cuidar tu salud. Balancea trabajo y descanso, y no cargues con más de lo necesario. Esta semana, un gesto de generosidad traerá buenas recompensas.

Acuario

El Seis de Espadas indica transición y liberación. Tu mejor día será el miércoles, propicio para cambiar de rumbo o tomar decisiones que mejoren tu bienestar. Los números 12, 26 y 38 te favorecerán, y los colores celeste y gris claro te ayudarán a mantener serenidad y claridad mental.

Esta carta habla de dejar atrás etapas difíciles para abrirte a una nueva fase de equilibrio. Aunque el cambio sea incierto, confía en que te llevará a un lugar mejor. En el ámbito laboral, podrías resolver un conflicto o cerrar un ciclo con madurez.

Urano, tu planeta regente, estimula la innovación y el pensamiento libre. Aprovecha para iniciar proyectos tecnológicos o creativos. En el amor, una conversación honesta podría marcar un antes y un después.

Piscis

El Sumo Sacerdote guía tu semana con sabiduría y espiritualidad. Tu mejor día será el domingo, ideal para la introspección o decisiones trascendentes. Los números 10, 24 y 42 traerán armonía, y los colores índigo y blanco te conectarán con la calma interior.

Esta carta representa guía, fe y aprendizaje. Podrías recibir un consejo valioso o una señal espiritual que te ayude a resolver una duda importante. En lo laboral, mantén la prudencia y evita compartir tus planes antes de tiempo.

Neptuno, tu planeta regente, amplifica tu sensibilidad y creatividad. Usa ese don para inspirar a otros y cuidar tus emociones. La semana será favorable para fortalecer vínculos afectivos y sanar heridas del pasado.

Con información de Mhoni Vidente.

SV