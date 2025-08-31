HBO Max sigue posicionándose como una de las plataformas de streaming preferidas por los usuarios, gracias a su amplio catálogo que combina grandes éxitos de taquilla, clásicos del cine y producciones originales exclusivas. Durante esta semana, la audiencia ha marcado tendencia al colocar en los primeros lugares cintas cargadas de suspenso, acción y comedia, mostrando la diversidad de gustos entre los suscriptores.

A continuación, te presentamos el Top 10 de las películas más vistas en HBO Max durante esta semana, junto con una breve descripción de cada una:

Demonio negro

Durante las vacaciones de Paul Sturges y su familia en Bahía Azul, emerge de las profundidades un gigantesco megalodón apodado El Demonio Negro.

La secta

El psicólogo social estadounidense Ben Monroe estudia una secta local vinculada a un hecho perturbador, mientras que su hija se involucra con un enigmático joven del lugar.

Nosferatu

Una narrativa gótica que explora las obsesiones de una joven perturbada en la Alemania del siglo XIX y un antiguo vampiro de Transilvania que la persigue, desatando un horror indescriptible.

Háblame

Un grupo de amigos aprende a invocar espíritus con una mano embalsamada y se deja llevar por la emoción, hasta que uno de ellos cruza los límites y libera aterradoras fuerzas sobrenaturales.

Destino final: lazos de sangre

Mientras un grupo de socorristas lucha por escapar de la muerte, comienzan a morir a causa de accidentes cada vez más improbables y letales.

Buscando justicia

El abogado de derechos civiles Bryan Stevenson lucha por la liberación de un prisionero sentenciado a muerte de manera injusta.

El Grinch

El malhumorado Grinch trama cómo sabotear la Navidad en el pueblo de Whoville.

Jurassic Park

Usando ADN conservado en ámbar, John Hammond revive diversas especies de dinosaurios y funda Jurassic Park, un parque temático en una isla de Costa Rica. Sin embargo, lo que parecía un sueño pronto se transforma en una pesadilla.

Hotel Transylvania

Drácula se muestra sobreprotector cuando un joven descubre su residencia y se enamora de la hija adolescente del conde.

Beekeeper: sentencia de muerte

La despiadada venganza de un hombre toma alcance nacional al revelarse que fue un agente de la influyente organización clandestina llamada "Los apicultores".

