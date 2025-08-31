Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos para cada signo del mes de septiembre

Aries

La carta del Diablo será la que marque el destino de los arianos en septiembre. Esta energía augura dinero rápido, crecimiento profesional y la llegada de nuevos proyectos, pero también advierte sobre envidias y mal de ojo, por lo que se recomienda discreción en los planes.

El mes trae propuestas de amor verdadero y dos viajes familiares que fortalecerán la unión emocional. Sus días más favorables serán el 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 25 y 30, mientras que el viernes será su mejor día de la semana.

Los números de suerte son 06, 15 y 37, con los colores rojo y blanco como protectores. Compatibilizan mejor con Capricornio y Leo. En la salud deberán cuidar la presión arterial y el colesterol. El Arcángel Uriel rige su mes, invitándolos a superar obstáculos, dejar rencores atrás y trabajar en ser mejores consigo mismos y con los demás.

Tauro

La carta de la Justicia domina el mes de Tauro, orientando hacia el aprendizaje y la necesidad de resolver de inmediato cualquier asunto legal pendiente. Habrá oportunidad de acceder a un empleo mejor pagado, siempre con la recomendación de mantener la discreción.

El miércoles será su mejor día y los más afortunados del mes el 1, 3, 5, 10, 15, 19, 21, 25 y 29. Sus números de poder son 05, 09 y 32, mientras que los colores amarillo y azul fortalecen sus energías. Compatibilizan con Capricornio y Leo, y podrían vivir un viaje romántico con la pareja. Su punto débil es el estómago, por lo que deberán evitar enojos y cuidar la alimentación.

El Arcángel Miguel los guiará hacia un crecimiento académico y profesional, favoreciendo el inicio de estudios, cursos o capacitaciones. Habrá un evento importante que abrirá puertas en lo laboral. Los solteros seguirán disfrutando de salidas sociales, mientras que para los casados, la llegada de un embarazo podría transformar su vida familiar.

Géminis

El Mundo es la carta que rige a los geminianos en septiembre, anunciando oportunidades de negocios con personas del extranjero y trámites relacionados con migración o residencia. El lunes será su mejor día, con el 1, 2, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 27 y 30 como jornadas clave.

Los números mágicos son 06, 11 y 28, y los colores verde y blanco. Libra y Sagitario serán los signos más compatibles en el amor. En lo laboral, la firma de un nuevo contrato mejorará sus finanzas y se vislumbran dos viajes, además de una posible mudanza a otra ciudad o país.

El Arcángel Gabriel renueva sus energías, impulsando el crecimiento personal y profesional. En la salud deberán prestar atención a dientes, garganta y tiroides, así como controlar los excesos alimenticios.

Este mes también podría traer reconocimientos en el trabajo, remodelaciones en el hogar y hasta la llegada de una mascota. Para los geminianos con pareja será un periodo complicado en lo sentimental.

Cáncer

El Mago guiará a los nacidos bajo Cáncer en septiembre, empujándolos a reinventarse, mantener pensamientos positivos y concretar proyectos económicos.

Los días 1, 3, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 23 y 30 estarán rodeados de energía favorable, mientras que el martes será el día más fuerte de la semana. Los números de la suerte son 04, 13 y 17, y los colores blanco y negro. Compatibilizan mejor con Virgo y Escorpión.

En la salud, los puntos débiles serán la circulación, quistes y problemas hormonales, por lo que conviene chequeos médicos. El Arcángel Rafael ilumina su camino, marcando uno de los mejores meses del año para este signo en lo laboral y económico, aunque deberán ser cautelosos frente a envidias.

Habrá renovación amorosa, viajes familiares y encuentros con exparejas que pedirán cerrar ciclos. También será un mes de cambios de look y cuidado frente a pérdidas materiales.

Leo

El Carruaje domina a los leoninos este mes, motivándolos a avanzar sin miedo y a tomar decisiones que marcarán un antes y un después en su vida laboral. El miércoles será su día más propicio y los mejores días del mes serán el 1, 4, 7, 9, 11, 15, 20, 21, 23 y 30.

Los números de suerte son 03, 08 y 34, mientras que los colores blanco y naranja les otorgarán protección. Sus signos más compatibles en el amor son Aries y Sagitario. En salud deberán cuidar los riñones y evitar infecciones de tipo sexual.

El Arcángel Metatron les brinda fortuna y sorpresas agradables, además de ingresos extra por comisiones o pagos atrasados. Se avecinan estudios retomados, tatuajes y viajes familiares.

Septiembre traerá cierres de relaciones amorosas que no eran para ellos, pero también la apertura de un amor nuevo. Será importante ser cautelosos con créditos bancarios y contratos.

Virgo

La carta de la Templanza será la guía de los virginianos, anunciando un mes de sorpresas económicas y nuevas oportunidades laborales. El mes nueve tendrá doble energía positiva, por el cumpleaños de muchos Virgo y la alineación favorable de los astros.

Sus días más afortunados serán el 2, 4, 6, 7, 10, 12, 15, 17, 20, 21, 29 y 30, con el azul y rojo como colores de protección y los números 02, 29 y 40 como aliados. Compatibilizan con Capricornio y Tauro. Su punto débil será el intestino y problemas de cólicos, además de migrañas o estrés nervioso.

El Arcángel Miguel guiará las transformaciones radicales que se avecinan en lo laboral y sentimental. Virgo deberá ser discreto para evitar malas energías y cuidar los impulsos en discusiones amorosas.

Septiembre les traerá viajes, créditos para vivienda, regalos inesperados y la celebración de cumpleaños rodeados de amor y compañía.

Libra

La carta del tarot que acompaña a Libra en septiembre es El Sol, símbolo de claridad y logros. Este mes se abre como una etapa de triunfos en el trabajo y de recompensas económicas. La recomendación es no detenerse, aprovechar cada oportunidad y no temer a cambios que llegan para impulsar el crecimiento.

Los días más favorables serán el 3, 5, 9, 11, 15, 19, 23 y 29, con el lunes como el día de mayor fuerza. Los números mágicos son 07, 16 y 35, mientras que los colores que atraen buena energía son el dorado y el blanco.

Su compatibilidad amorosa más fuerte será con Géminis y Acuario. En la salud, deberán cuidar el área de riñones y cadera, evitando excesos. El Arcángel Jofiel se manifiesta para guiar a los libranos hacia la iluminación y el equilibrio emocional, otorgando claridad en decisiones y paz en lo sentimental.

Este mes también será un buen momento para retomar proyectos creativos y actividades que fortalezcan la autoestima. La vida social cobrará importancia y habrá reencuentros significativos que devolverán alegría al corazón.

Escorpión

El mes se encuentra marcado por la carta de La Estrella, que indica protección, abundancia y guía espiritual. Escorpión vivirá septiembre con un aura de fortaleza que atraerá oportunidades de crecimiento laboral y personal.

Sus mejores días serán el 2, 4, 6, 10, 14, 18, 22, 25 y 30, con el jueves como su jornada de mayor influencia. Los números 08, 12 y 39 y los colores negro y azul marino serán sus aliados energéticos.

Encontrará mayor afinidad amorosa con Cáncer y Piscis. En la salud, se recomienda prestar atención al sistema reproductivo y a posibles molestias estomacales. El Arcángel Chamuel abrirá caminos de reconciliación en lo afectivo y ayudará a sanar relaciones del pasado.

Además, este signo deberá estar atento a nuevas alianzas laborales o acuerdos profesionales que podrían marcar un cambio de rumbo. La intuición será su mejor consejera y no deberá ignorar señales o presentimientos.

Sagitario

La carta de La Rueda de la Fortuna acompañará a Sagitario, anunciando cambios inesperados y giros favorables en el destino. Septiembre se proyecta como un mes de viajes, mudanzas y nuevas oportunidades laborales. Los días de mayor suerte serán el 1, 3, 7, 11, 16, 19, 21, 25 y 29, con el martes como su día clave.

Sus números de poder serán 04, 18 y 33, mientras que el morado y el naranja potenciarán su energía. Compatibilizan en el amor con Aries y Leo. En la salud deberán vigilar el hígado y la vista. El Arcángel Zadquiel los acompañará para liberar viejas cargas y ayudarlos a fluir con los cambios, recordando que cada cierre trae una bendición.

También será un tiempo para atreverse a explorar nuevas áreas de estudio o conocimiento, que a futuro podrían abrir puertas importantes. El entusiasmo sagitariano será clave para convertir los desafíos en aprendizajes valiosos.

Capricornio

Para los capricornianos, la carta que los guiará en septiembre será El Ermitaño, reflejo de introspección, madurez y decisiones meditadas. Es un mes para reflexionar sobre el rumbo personal y laboral, pero también para consolidar proyectos que requieren disciplina. Los días más positivos serán el 2, 6, 9, 13, 17, 20, 24 y 28, con el sábado como el día de mayor energía.

Sus números de suerte serán 03, 11 y 29, y los colores marrón y verde oscuro servirán como escudo protector. Compatibilizan en el amor con Tauro y Virgo. En la salud, deberán cuidar huesos y rodillas, además de evitar caídas o lesiones. El Arcángel Uriel guiará procesos de aprendizaje y dará la claridad necesaria para enfrentar pruebas con paciencia.

Este mes también favorecerá el reencuentro con familiares o amigos a quienes no veían desde hace tiempo. Será un ciclo para valorar el apoyo cercano y encontrar fuerza en las relaciones más sólidas.

Acuario

La carta de El Loco será la que marque a Acuario este mes, con un aire de libertad, nuevas aventuras y decisiones impulsivas que abrirán puertas a lo inesperado. Septiembre se dibuja como un tiempo de expansión y sorpresas.

Sus días de mayor suerte serán el 1, 5, 7, 12, 15, 19, 23 y 30, con el viernes como el día más afortunado. Sus números mágicos son 09, 14 y 28, y los colores violeta y celeste los fortalecerán. Su mejor compatibilidad amorosa será con Libra y Géminis.

En la salud deberán cuidar nervios, estrés y el sistema circulatorio. El Arcángel Rafael se hará presente para brindar sanación, calma y orientación en nuevos comienzos, favoreciendo además la estabilidad emocional.

Asimismo, este signo podría recibir propuestas inesperadas en el plano sentimental o profesional que le invitarán a salir de la rutina. Es un mes para arriesgar, confiar y disfrutar de la espontaneidad.

Piscis

La carta que ilumina el mes de Piscis es La Luna, símbolo de intuición, sueños y sensibilidad. Septiembre será un tiempo para escuchar al corazón y dejarse guiar por la voz interior. Habrá revelaciones importantes en lo sentimental y cierres de ciclos necesarios.

Los días de mayor suerte serán el 2, 4, 6, 8, 12, 15, 20, 24 y 29, mientras que el jueves será su mejor día de la semana. Sus números de suerte serán 05, 17 y 30, con los colores plateado y azul claro como portadores de energía positiva. Su compatibilidad más afín será con Escorpión y Cáncer.

En la salud, Piscis deberá cuidar el sistema linfático y el descanso, evitando el agotamiento. El Arcángel Gabriel se manifiesta para dar claridad a los sueños y fortaleza en la comunicación.

Además, este signo tendrá la oportunidad de iniciar proyectos artísticos o espirituales que le conecten con su lado más creativo. La inspiración estará a flor de piel y será un recurso valioso para su crecimiento.

Con información de Mhoni Vidente

