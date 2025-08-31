Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 1 al 7 de septiembre

Aries

Esta semana, Aries, es perfecta para iniciar nuevos proyectos, pero la clave será la discreción. Todo lo que emprendas en estos días puede prosperar, pero no es necesario que compartas tus planes con nadie; el silencio favorecerá tus objetivos.

Marte, tu planeta, sigue en Libra, un signo que potencia la comunicación, la armonía y los acuerdos. Aprovecha los días 1, 3 y 5 para firmar contratos, cerrar convenios o resolver trámites, ya que los astros favorecen estas acciones.

En el plano amoroso, es un buen momento para llegar a acuerdos y resolver diferencias, pero recuerda que el amor requiere cuidado diario y no se basa en la casualidad. Enfócate en reenamorarte de ti mismo y de tus proyectos.

Tauro

Tu carisma y magnetismo estarán en su punto máximo. Venus en Leo potencia tu atractivo y capacidad de negociación, especialmente en el ámbito profesional. Si has sentido estancamiento, revisa tus pensamientos, ya que la mente moldea la realidad.

Marte en Libra facilita la resolución de conflictos y la firma de acuerdos. Aprovecha estos días para destacar en el trabajo y potenciar tus relaciones laborales. Tu sex appeal y tu energía natural serán aliados importantes para conseguir lo que deseas.

Géminis

La intuición y la percepción serán tus guías esta semana. Mercurio en Virgo y la energía del eclipse en Piscis potencian tu capacidad de negociar y tomar decisiones acertadas.

Del 1 al 4 son días ideales para avanzar en proyectos y acuerdos sin necesidad de divulgar tus planes.

Mantén discreción hasta concretar lo que deseas; tu buena fortuna te respalda. Es un momento de acción y de aprovechar tu talento comunicativo, pero con prudencia y estrategia.

Cáncer

La semana está completamente a tu favor, gracias a la influencia de Júpiter en tu signo. La luna creciente y el eclipse del 7 en Piscis amplifican tus oportunidades. Marte en Libra te impulsa a actuar con determinación.

Este es un período para avanzar en tus objetivos, cuidar tu bienestar, consolidar relaciones familiares y profesionales, y aprovechar cada oportunidad que llegue.

Habla desde el corazón, negocia con claridad y confía en que las decisiones que tomes esta semana te beneficiarán de manera significativa.

Leo

Estás rodeado de luz, amor y alegría. Venus en tu signo potencia tu atractivo, tus relaciones y tus oportunidades económicas. Esta semana es ideal para comunicarte, negociar acuerdos y avanzar en proyectos que requieren tu magnetismo natural.

Evita los celos y la posesividad, pues no aportan nada positivo. Aprovecha la energía cósmica para generar ingresos y estabilidad, manteniendo siempre la serenidad y la confianza en tus capacidades.

Virgo

La abundancia y la prosperidad se destacan en tu vida esta semana. Mercurio en tu signo y la presencia del Sol aumentan tu capacidad de acción y decisión.

Es momento de actuar y confiar en tus talentos; la disciplina, honestidad y entrega que caracterizan tu forma de trabajar te traerán resultados tangibles.

Saturno regresando a Piscis y el eclipse del 7 te animan a superar dudas internas y a confiar en que mereces todo lo bueno que está por llegar.

Libra

Esta semana es tu momento para avanzar con seguridad y confianza. Los movimientos de Marte, Mercurio, Saturno, Urano y el eclipse te impulsan a reclamar lo que te corresponde. No permitas que nadie te haga dudar de tus capacidades.

Es tiempo de expresarte, comunicar tus necesidades y liderar con claridad. El 1 de septiembre recibirás noticias favorables en lo profesional, y entre el 3 y 4 podrás poner las cartas sobre la mesa y lograr acuerdos que te beneficien. La clave será actuar con determinación y reconocer tu propio valor.

Escorpión

La energía del eclipse activa tu pasión y poder personal. Esta semana tendrás oportunidades para avanzar en diferentes áreas de tu vida, incluyendo proyectos laborales, relaciones y viajes.

Tus contactos y relaciones sociales serán aliados para lograr resultados rápidos y significativos. Visualiza tus metas y confía en tu capacidad de atraer todo lo que deseas, especialmente los días 3 y 5, que serán particularmente favorables.

Sagitario

Con Júpiter en Cáncer, tu intuición estará afinada y te guiará hacia las personas y oportunidades adecuadas. Asiste a eventos, reuniones y celebraciones, ya que podrían surgir coincidencias importantes. Los días 3 y 5 son ideales para firmar contratos o cerrar negociaciones. Esta semana trae abundancia, éxito, armonía económica y un respiro que podrás compartir con tus seres queridos.

Capricornio

Nada detendrá tu ascenso. Saturno regresando a Piscis y el eclipse del 7 facilitan la resolución de diferencias y la concreción de acuerdos que impactarán positivamente tu economía y tus proyectos a corto plazo.

Tu mente estará más poderosa que nunca, lo que te permitirá visualizar y atraer todo lo que deseas. Avanza con confianza, decretando y afirmando únicamente lo positivo.

Acuario

Venus en Leo y Marte en Libra te invitan a salir de tu zona de confort y reconocer tu fuerza y capacidad para hacer que las cosas sucedan.

Esta semana verás frutos de esfuerzos pasados y experimentarás abundancia y prosperidad en tus dones personales. Confía en ti, en tu intuición y en los movimientos del universo; todo lo que has sembrado está listo para ser cosechado.

Piscis

El eclipse total de Luna en tu signo activa tu percepción y capacidad intuitiva. Del 3 al 5 son días clave para resolver bloqueos en lo laboral y familiar, y para concretar acuerdos importantes.

Mantente atento a tus sueños, intuición y mensajes de tus guías. Cooperar con el universo y cuidar tus relaciones te permitirá avanzar con rapidez y disfrutar de un gran respiro en todos los aspectos de tu vida.

Con información de Mizada Mohamed

MF