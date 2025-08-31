Top 10 de las películas más vistas de la semana en Prime Video

Prime Video continúa consolidándose como una de las plataformas favoritas del público gracias a su variada oferta de películas, que va desde éxitos taquilleros hasta producciones originales. Esta semana, los usuarios han marcado tendencia al posicionar diversos títulos en el top 10 de lo más visto, reflejando el gusto actual por el suspenso, la acción y el drama familiar.

A continuación, te presentamos el Top 10 de las películas más vistas en Prime Video durante esta semana, con una breve descripción de cada una:

El mapa que me lleva a ti

La película sigue a Heather, una joven que viaja por Europa con amigos antes de dar inicio a un futuro perfectamente planeado. Un encuentro casual con Jack provoca un romance inesperado. Esto la conduce a un descubrimiento emocional profundo. A medida que los secretos y las decisiones de vida ponen a prueba el vínculo, su camino cambia para siempre.

Perros de guerra

Después de que una misión sale mal, solo uno de un grupo de mercenarios queda vivo para vengar a sus hermanos caídos. Enfrentando peligros y traiciones, deberá luchar hasta el final para obtener justicia y redimir su honor.

El Exorcista: Creyentes

Desde la muerte de su esposa embarazada en un terremoto en Haití hace 12 años, Victor Fielding ha criado a su hija, Angela por su cuenta.

Un Cuento de Pescadores: La Maldición de la Miringua

Una historia de terror que entrelaza cuatro relatos en una isla del Lago de Pátzcuaro, Michoacán. Según la leyenda, la naturaleza vivió en armonía hasta que llegó el espíritu maligno, La Miringua, que castiga a los pescadores por sus pecados.

El Mono

Cuando los hermanos gemelos Bill y Hal encuentran el viejo mono de juguete de su padre en el ático, comienza una serie de muertes espantosas. Los hermanos tiran el juguete y siguen con sus vidas, separándose con el paso de los años.

Silencio

En el siglo XVII, dos jesuitas portugueses viajan a Japón en busca de su mentor, del que se rumorea es un apóstata, y para propagar el Catolicismo.

Sherk

Un ogro llamado Shrek vive en su pantano, pero su preciada soledad se ve súbitamente interrumpida por la invasión de los ruidosos personajes de los cuentos de hadas. Todos fueron expulsados de sus reinos por el malvado Lord Farquaad. Decidido a salvar su hogar, Shrek hace un trato con Farquaad y se prepara para rescatar a la princesa Fiona, quien será la esposa de Farquaad.

El Pasajero

Después de ser contactado por una misteriosa extraña, el empresario Michael se ve envuelto en una conspiración cuando se ve obligado a descubrir la identidad de un pasajero oculto en su tren antes de que llegue a la última parada.

Yo Antes de Ti

Una chica alocada comienza a trabajar como cuidadora de un joven adinerado y paralítico.

Último Encargo

Una recolección de efectivo rutinaria toma un giro demencial cuando los incompatibles choferes de camión blindado Russell (Eddie Murphy) y Travis (Pete Davidson) son emboscados por criminales a las órdenes de la mente maestra Zoe (Keke Palmer). Al estallar el caos, el inverosímil dúo debe abrirse paso entre el peligro, sus choques de personalidad y un pésimo día que se sigue saliendo de control.

Prime Video ofrece cada semana nuevas razones para quedarse en casa disfrutando del mejor cine. Ya sea que busques acción desenfrenada, historias de amor, dramas históricos o entretenimiento para toda la familia, esta lista demuestra que hay algo para todos los gustos. Si aún no has visto alguno de estos títulos, este fin de semana podría ser el momento perfecto para ponerte al día.