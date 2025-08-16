Christian Nodal gana demanda millonaria en medio de polémica familiar

Christian Nodal atraviesa un momento de contrastes: mientras enfrenta críticas por sus recientes declaraciones sobre su vida personal en una entrevista transmitida esta semana en YouTube, recibió buenas noticias en el ámbito legal.

En 2022, la empresa colombiana Alive Production, liderada por Alan Acosta, acusó al cantante de cancelar un concierto en Medellín y reclamaba 2.5 millones de dólares por presunto incumplimiento de contrato. Sin embargo, un juez de Bogotá desestimó la demanda por falta de pruebas. “Christian Nodal no debe ninguna cifra económica en Colombia”, aseguró Miguel Ángel Morales, abogado del intérprete.

Morales agregó que ahora el equipo legal de Nodal, junto con su padre Jaime González, exige que la promotora pague 2 millones de dólares por presentaciones realizadas en Colombia y otras plazas de Sudamérica. El abogado explicó que la empresa atraviesa problemas financieros y habría usado la controversia para ganar notoriedad y evitar liquidar la deuda. Nodal planea regresar a Bogotá en 2025 con un espectáculo especial.



Enciende las redes

Recientemente, Nodal concedió una entrevista a Adela Micha, donde habló sobre su matrimonio con Ángela Aguilar, su relación previa con Cazzu y cómo se enteró la cantante argentina de su romance con Ángela. Aseguró que nunca fue infiel y que siempre informó con transparencia a quienes correspondía; incluso reveló que fue Cazzu quien le sugirió buscar otra pareja, lo que, según él, le rompió el corazón.

Además, confesó que se casó en Roma, Italia, con Ángela Aguilar en una ceremonia espiritual pocos días después de anunciar su separación de la rapera argentina. Estas declaraciones colocaron nuevamente su vida personal en el centro mediático, generando comentarios de admiradores y críticos por igual... Y provocando que los involucrados en el “drama” dieran, a su manera, una respuesta ante la polémica situación.

Por su parte, Cazzu reapareció en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a Nodal. Compartió fragmentos de su canción “Engreído”, donde canta: “Todo se perdió y no fue por culpa mía… Te pasó por engreído, por alardear con tus amigos”, acompañados de una foto con Axel Napp, su coach deportivo, dejando claro que sigue adelante con su vida y proyectos sin dar entrevistas para responder.

Pepe Aguilar defiende a su familia

Ante la polémica que afecta a Ángela Aguilar, Pepe Aguilar respondió en un en vivo por redes sociales con humor y firmeza a los ataques sobre la entrevista de Nodal y su familia. Calificó a los críticos de “argüenderos” y dijo: “Que Dios los bendiga, sean felices… Como si realmente me importara alguien anónimo”. El cantante destacó que considera a Nodal parte de la familia y mantiene una relación cercana con él y Ángela -su hija-, subrayando la importancia del respeto y la unión familiar frente a los comentarios negativos.

Finalmente, en medio de la polémica generada por Nodal, Ángela Aguilar prefirió no profundizar en el tema durante una entrevista y se mostró conmovida al hablar sobre las dificultades que enfrentan las mujeres para destacar en la industria musical. Durante un encuentro en el estudio de Apple Music, señaló que el morbo sobre la vida personal a menudo opaca el talento y esfuerzo de los artistas: “Las mujeres trabajan 10 veces más duro y obtienen tan poco reconocimiento… Por eso elijo no usar mi plataforma para alimentar rumores”.

Además, Ángela se presentó -ayer y hoy- por primera vez en el Hollywood Bowl de Los Ángeles junto a su padre, Pepe Aguilar, y su hermano Leonardo Aguilar, llevando su música a un público internacional.

Con información de El Universal

CT