Betty, la Fea: Calendario de capítulos para la segunda temporada

La telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea” (1999-2001), creada por Fernando Gaitán, que fue todo un fenómeno y rompió récords de audiencia, regreso a Amazon Prime Video con "Betty, la fea: La historia continúa".

Esta nueva entrega fue tan bien recibida por los espectadores, que este viernes 15 de agosto se estrena su segunda temporada también por Prime Video y si eres de los que no piensa perderse ni un capítulo, aquí te contamos las fechas exactas en las que llega cada episodio a la plataforma.

La segunda temporada de "Betty, la fea: La historia continúa" tendrá 10 episodios en total que se estrenarán de forma escalonada cada viernes:

15 de agosto de 2025 - Episodios 1 y 2

22 de agosto de 2025 - Episodios 3 y 4

29 de agosto de 2025 - Episodios 5 y 6

5 de septiembre de 2025 - Episodios 7 y 8

12 de septiembre de 2025 - Episodios 9 y 10 (final de temporada)

ESPECIAL/X/ @PrimeVideoLat

La trama de la segunda temporada arranca justo después del desenlace de la primera entrega, cuando Beatriz Pinzón recibe los documentos de divorcio de Armando Mendoza y, en una escena en la playa, se encuentra con un hombre enigmático, aunque entre los seguidores circula la teoría de que podría tratarse de Michel Doinel, todo indica que es Esteban, su abogado.

En esta nueva etapa, Betty muestra una personalidad más segura y decidida, enfrentándose a decisiones que impactarán tanto su vida como la de su hija Mila, paralelamente, la disputa por el control de Ecomoda se intensifica, con dos facciones dispuestas a todo por imponerse, mientras Nacho, hijo de Daniel Valencia, se convierte en una pieza estratégica dentro de la trama.

