Viernes, 08 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Horóscopos para el fin de semana del 8 al 10 de agosto

Mizada Mohamed nos comparte qué le depara a cada signo este segundo fin de semana del mes de agosto

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed nos comparte qué le depara a cada signo este segundo fin de semana del mes de agosto. ESPECIAL

Mizada Mohamed nos comparte qué le depara a cada signo este segundo fin de semana del mes de agosto. ESPECIAL

Aries

Todo lo que inicies en este periodo te traerá resultados extraordinarios. La buena fortuna está de tu lado, con aspectos positivos en tu casa de la personalidad, del dinero y de la profesión. El viernes y el fin de semana estarán marcados por fiestas, eventos y reuniones donde conocerás personas clave para tu futuro cercano.

Tauro

Las puertas de tu economía se abren de par en par. En este día tan especial, atrévete a probar cosas nuevas y a desafiarte a ti mismo. Tu gran capacidad de trabajo y tu perseverancia serán tus mejores aliados. La jornada se presenta creativa, llena de pasión y con un toque de romanticismo.

Géminis

Se avecinan numerosos viajes, tanto por placer como por trabajo, acompañados de responsabilidades y cambios muy positivos en lo laboral, profesional y económico. Estás en un momento decisivo, tomando nuevas rutas que ampliarán tus horizontes. Todo lo que inicies hoy tendrá un crecimiento favorable.

Cáncer

La atracción, el magnetismo y la paz se intensifican gracias a la presencia de Júpiter en tu signo. Es un momento ideal para viajar, cambiar de casa, remodelar o resolver diferencias familiares. La fortuna fluye en armonía con tus necesidades de tranquilidad y estabilidad.

Leo

Este es un ciclo de renacimientos, cambios y nuevas oportunidades. La buena fortuna continúa en tu vida, pero ahora ligada a propuestas distintas a lo que haces actualmente. Salir de tu zona de confort será clave para alcanzar un éxito mayor. 

Virgo

Tienes la fuerza y la determinación para lograr que las cosas sucedan. No permitas que las opiniones ajenas detengan tus planes. Es un buen momento para seguir planificando y actuar con decisión. El fin de semana se perfila para disfrutar en familia, viajar y vivir momentos de unidad y diversión.

Libra

Hoy es un día para pensar menos, sentir más y actuar con decisión. Tu carisma, simpatía y creatividad están en su punto más alto, lo que te permitirá abrir conversaciones y presentar ideas con gran impacto. La atracción y el magnetismo jugarán a tu favor.

Escorpión

Júpiter impulsa tu prosperidad y te motiva a tomar decisiones clave en tu vida laboral y profesional. Aunque haya inquietudes económicas, los astros indican que la abundancia está en camino. Mantén la calma y permite que los procesos sigan su curso.

Sagitario

Como buen centauro, sabrás apuntar y acertar. Este fin de semana será crucial, ya que conocerás personas que impulsarán tu futuro inmediato. Se avecina una noticia o evento que traerá alegría, especialmente relacionado con tu vida laboral y económica.

Capricornio

No permitas que la ansiedad te domine. Lo que te corresponde por derecho llegará en el momento preciso. Aléjate de personas con energías negativas y continúa trabajando en tus metas. La constancia seguirá siendo tu mejor carta de triunfo.

Acuario

Es momento de quitarte la venda y ver la realidad tal cual es. Cargas con exceso de responsabilidades y trabajo, por lo que es vital que te tomes tiempo para ti: descansar, aprender, viajar y recargar energías. También se marca el inicio o formalización de una relación sentimental.

Piscis

La rueda de la fortuna gira a tu favor. Es tiempo de dar ese paso que has postergado, especialmente en temas financieros. Tu casa del dinero se encuentra muy bien aspectada, lo que te permitirá equilibrar ingresos y egresos o incluso iniciar un proyecto propio. En el hogar, una celebración llenará tu corazón de alegría.

MF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones