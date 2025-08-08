La reconocida astróloga Mhoni Vidente comparte sus predicciones para este viernes 8 de agosto de 2025, brindando consejos especiales para cada signo del zodiaco y revelando cuáles son los números de la suerte que podrían acompañarte en este día.

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

Es momento de asumir nuevos desafíos sin temor. Tienes que mantener clara tu meta en la vida y avanzar con determinación, enfocándote en cada paso.

Números de la suerte: 13, 14, 35

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

No tomes decisiones apresuradas. Es tiempo de reflexionar antes de actuar. Considera renovarte, tal vez un cambio de imagen te haga sentir más fresco y renovado.

Números de la suerte: 23, 24, 29

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Tu naturaleza te posiciona como un líder nato en áreas como la medicina, política, leyes o comunicación. Para protegerte de la negatividad, lleva un limón verde contigo y elige una fragancia con aroma fuerte.

Números de la suerte: 10, 15, 27

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Aunque te caracterizas por tu sensibilidad, no olvides que también mereces abundancia. Los ingresos llegarán sin grandes complicaciones.

Números de la suerte: 21, 28, 63

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu salud podría resentirse, especialmente en garganta y vías respiratorias. Sé fiel a ti mismo en todo lo que hagas. Una mascota nueva traerá alegría a tu vida.

Números de la suerte: 01, 26, 40

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

En el trabajo podrían surgir transformaciones importantes. Como buen signo de tierra, sueles ser cauteloso. Presta atención a dolores de cabeza y estados de ánimo bajos; tomar el sol y caminar puede ayudarte.

Números de la suerte: 09, 20, 32

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Eres una persona comprometida con sus objetivos, por eso sueles destacar como líder. Cuida tu salud ósea y circulatoria; una visita médica preventiva sería recomendable.

Números de la suerte: 02, 05, 33

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Es buen momento para buscar estabilidad financiera. Vigila posibles malestares estomacales. Priorízate y atiende tus propias necesidades, aunque eso implique ser un poco egoísta.

Números de la suerte: 08, 17, 50

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Recibirás una invitación a una boda fuera del país, una excelente excusa para tomar vacaciones. Si cargas con algo emocional, liberarte de ello te dará tranquilidad.

Números de la suerte: 07, 25, 77

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tu familia depende mucho de ti, por lo que es importante que centres tu atención en el hogar. Tu carisma y estilo de vida te facilitarán alcanzar tus objetivos.

Números de la suerte: 11, 18, 30

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Eleva tu perspectiva sobre el propósito de tu existencia. Estate alerta ante posibles traiciones, ya que tu éxito puede generar celos a tu alrededor.

Números de la suerte: 04, 06, 15

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Algunas personas de tu círculo podrían no tener buenas intenciones. Aléjate de quienes solo aportan negatividad. Tu mejor momento llegará el jueves.

Números de la suerte: 08, 35, 40

No olvides estar atento a los mensajes del universo y, si lo deseas, puedes usar tus números de la suerte para atraer buenas oportunidades durante el día. Las predicciones de Mhoni Vidente siguen guiando a miles cada día, y hoy no es la excepción.

