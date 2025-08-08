La reconocida astróloga Mhoni Vidente comparte sus predicciones para este viernes 8 de agosto de 2025, brindando consejos especiales para cada signo del zodiaco y revelando cuáles son los números de la suerte que podrían acompañarte en este día.Es momento de asumir nuevos desafíos sin temor. Tienes que mantener clara tu meta en la vida y avanzar con determinación, enfocándote en cada paso. Números de la suerte: 13, 14, 35No tomes decisiones apresuradas. Es tiempo de reflexionar antes de actuar. Considera renovarte, tal vez un cambio de imagen te haga sentir más fresco y renovado. Números de la suerte: 23, 24, 29Tu naturaleza te posiciona como un líder nato en áreas como la medicina, política, leyes o comunicación. Para protegerte de la negatividad, lleva un limón verde contigo y elige una fragancia con aroma fuerte. Números de la suerte: 10, 15, 27Aunque te caracterizas por tu sensibilidad, no olvides que también mereces abundancia. Los ingresos llegarán sin grandes complicaciones. Números de la suerte: 21, 28, 63Tu salud podría resentirse, especialmente en garganta y vías respiratorias. Sé fiel a ti mismo en todo lo que hagas. Una mascota nueva traerá alegría a tu vida. Números de la suerte: 01, 26, 40En el trabajo podrían surgir transformaciones importantes. Como buen signo de tierra, sueles ser cauteloso. Presta atención a dolores de cabeza y estados de ánimo bajos; tomar el sol y caminar puede ayudarte. Números de la suerte: 09, 20, 32Eres una persona comprometida con sus objetivos, por eso sueles destacar como líder. Cuida tu salud ósea y circulatoria; una visita médica preventiva sería recomendable. Números de la suerte: 02, 05, 33Es buen momento para buscar estabilidad financiera. Vigila posibles malestares estomacales. Priorízate y atiende tus propias necesidades, aunque eso implique ser un poco egoísta. Números de la suerte: 08, 17, 50Recibirás una invitación a una boda fuera del país, una excelente excusa para tomar vacaciones. Si cargas con algo emocional, liberarte de ello te dará tranquilidad. Números de la suerte: 07, 25, 77Tu familia depende mucho de ti, por lo que es importante que centres tu atención en el hogar. Tu carisma y estilo de vida te facilitarán alcanzar tus objetivos. Números de la suerte: 11, 18, 30Eleva tu perspectiva sobre el propósito de tu existencia. Estate alerta ante posibles traiciones, ya que tu éxito puede generar celos a tu alrededor. Números de la suerte: 04, 06, 15Algunas personas de tu círculo podrían no tener buenas intenciones. Aléjate de quienes solo aportan negatividad. Tu mejor momento llegará el jueves. Números de la suerte: 08, 35, 40No olvides estar atento a los mensajes del universo y, si lo deseas, puedes usar tus números de la suerte para atraer buenas oportunidades durante el día. Las predicciones de Mhoni Vidente siguen guiando a miles cada día, y hoy no es la excepción.Con información de Mhoni VidenteBB