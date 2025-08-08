Con la energía cósmica en pleno auge y bajo la guía experta de Mika Vidente, nos adentramos en un fin de semana cargado de oportunidades y sorpresas para quienes estén dispuestos a recibirlas. Del 8 al 10 de agosto, los astros alinean sus fuerzas para beneficiar especialmente a ciertos signos, brindándoles una dosis extra de fortuna, reconocimiento y avance en sus proyectos más anhelados. Descubre cuáles serán los signos que tendrán suerte durante estos días y cómo puedes aprovechar al máximo este impulso astral bajo la visión clara y certera de Mika Vidente.Tu tirada: 2 de Bastos – 9 de Copas – 2 de CopasNo subestimes el poder de la colaboración. Recuerda que puedes llegar mucho más rápido a tus metas si te apoyas en alguien o pides ayuda cuando la necesites.Ahora bien, como Mercurio está retrógrado, no es el mejor momento para hacer compras grandes o costosas. Pero si ya no puedes esperar, adelante, solo asegúrate de leer bien todo y revisar los detalles antes de tomar decisiones.Este fin de semana es excelente para el amor. Y aquí viene algo importante que tal vez tu pareja no te ha dicho directamente: quiere sentirse vista y reconocida, quiere que el mundo sepa que está contigo. Le encantaría que la mostraras más, que brillen juntos. Si haces esto, te lo va a agradecer muchísimo y fortalecerá la confianza entre ustedes.Si estás soltero o soltera, es muy probable que conozcas a alguien que por fin te dé ese lugar especial que tanto has querido.También es momento de reflexionar sobre los excesos en tu vida: ¿qué estás consumiendo en demasía?Cuidado con los dramas innecesarios en el trabajo. Evítalos, porque podrían traerte problemas con tus compañeros. Si trabajas en equipo, todo fluirá mucho mejor.Cuida tus ojos, sobre todo por las noches. Ya están resentidos por tanta luz de la pantalla del celular.Tu tirada: El Juicio – Rey de Pentáculos – El SolMi amor, prepárate para un fin de semana en la que vas a recibir muchos cumplidos sobre tu apariencia. ¡Estás brillando y se nota desde lejos! Y ni modo, acéptalo con orgullo.Los halagos vienen de personas sinceras, así que créetelo y lúcete. Este “glow up” no es casualidad, es resultado de tu crecimiento y de un proceso constante de autocuidado. No dejes de cuidarte, sigue en ese camino.Ahora hablemos del dinero: ¡OMG! A partir de esta semana comienza una etapa en la que el dinero fluirá con más facilidad hacia ti. Solo necesitas mantener tu autoestima bien arriba, ¿de acuerdo?Una inversión que hiciste hace unos meses, con el corazón en la mano y mucho miedo, por fin empieza a dar frutos. Esta semana podrías ver los primeros resultados.También llegarán muchos mensajes, señales y noticias importantes. Así que, por favor, no te distraigas con recuerdos o personas del pasado. Sé fuerte.En el amor, todo pinta muy bien. Cuanto más claros y firmes sean tus límites, mejores propuestas llegarán. Incluso te veo besándote con alguien muy atractivo. ¡Me encanta!Confía en ti y mantente seguro/a de lo que quieres.Tu tirada: La Justicia – Reina de Copas – Reina de PentáculosEste fin de semana tu trabajo empieza a dar frutos visibles. Aunque Mercurio esté retrógrado, estarás más que preparado/a para enfrentar y superar cualquier obstáculo que se cruce en tu camino.También se resuelve un asunto legal o finalmente llega un pago que llevabas mucho tiempo esperando. Es una buena semana para cerrar tratos, especialmente si usas tu inteligencia emocional y tu habilidad para leer a los hombres en cargos de poder. (Sí, puedes manejar esa energía a tu favor, y no estás perjudicando a nadie. Quitarles un poco de poder está más que bien).Durante estos días serás reconocido/a como un ejemplo y un líder en tu entorno profesional. Acepta ese reconocimiento y úsalo como base para cobrar lo que realmente mereces.Tu sistema de organización y estructura va a rendir frutos. Todo empezará a sentirse más ágil y eficiente.Has logrado equilibrio entre lo emocional y lo material. Ahora lo que sigue es alinear tu mente y tu espíritu. Vas por buen camino.Tu tirada: La Torre – El Loco – 6 de PentáculosEste fin de semana estará lleno de revelaciones. Pero ojo: lo que se te va a revelar no es algo que alguien haya querido ocultarte… siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que tú no habías prestado atención a ese aspecto de la realidad.Que te sirva de lección: pon más atención a lo que tienes frente a ti.Esta semana se sentirá como un reinicio a nivel mental. Tu mente está mucho más fuerte que antes y eso se nota. Tu enfoque ha madurado, y todo lo que hagas desde esta nueva perspectiva saldrá muy bien.Es un excelente momento para retomar hobbies o actividades que te hacen feliz. Y ¿sabes qué más? Sería buena idea que le escribieras a amigos o amigas con los que hace tiempo no hablas. El universo dice que hay vínculos que valen la pena recuperar y que podrían ser clave para tu futuro cercano.También hay dinerito esta semana, bastante. Solo asegúrate de ponerle amor a lo que haces y de seguir siendo generoso/a como siempre.En el amor, puede surgir una oportunidad de empezar desde cero.Tu tirada: 8 de Pentáculos – As de Bastos – 3 de BastosChava, seca esas lágrimas y levántate con fuerza, ¡vamos! Te quiero ver fuerte y decidido, porque has dado todo y tus esfuerzos constantes están dando frutos.Lo estás haciendo bien, y aunque a veces parezca raro elegir lo que debes dejar atrás antes de lo que realmente te beneficia, los resultados están aquí, y tú lo sabes.El universo te dice que repitas este proceso como una rutina que funciona perfectamente.Lo siguiente es ir tras tus pasiones. La tarea para esta semana es preguntarte qué es lo que realmente te apasiona. Debes saber que no hay razón para esconder lo que te mueve y te motiva.Es momento de que brilles y que esa luz sea tu manera de revolucionar el mundo.Si lo que te mueve es ayudar a mejorar este mundo, recuerda que ayudas más siendo auténtico que escondiendo tu brillo solo porque otros no lo entienden.Eres un alma avanzada y rebelde por naturaleza. Honra tu verdad y tus pasiones. Apóyate en quienes realmente te entienden y todo irá bien.Con información de Mika Vidente.NA