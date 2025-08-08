Adrián di Monte enfrenta escándalo por presuntas carpetas de investigación por violencia de género

El actor Adrián Di Monte, quien actualmente forma parte del elenco de La Casa de los Famosos México 2025, volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que la abogada Mariana Gutiérrez hiciera una declaración contundente durante una emisión del programa de Gustavo Adolfo Infante.

De acuerdo con la jurista, Di Monte estaría vinculado a siete carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía de la Ciudad de México por supuestos actos de violencia de género.

Revelaciones en el programa de Gustavo Adolfo Infante

Durante la transmisión del 7 de agosto en el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante, Mariana Gutiérrez compartió públicamente detalles sobre los antecedentes legales del actor.

“(Adrián Di Monte) Ese tipo es un agresor, un violentador social, le tiene mucho coraje a las mujeres y quiero que sepas que tiene siete carpetas de investigación en la Fiscalía de la Ciudad de México y eso te lo puedo decir formalmente”, expresó Gutiérrez ante las cámaras.

El conductor del espacio quiso saber más y preguntó:

“¿Abiertas por el delito de…?”

A lo que la abogada aclaró:

“Violencia de género, unas por amenazas, otras por violencia. Están en investigación, ya verá el MP si judicializa las carpetas, si lo sujetan a proceso o no, pero, ¿siete?”.

Gutiérrez también manifestó inquietud por la actitud del actor:

“Yo lo veo y en mi opinión lo veo con mucha ira contenida, mucho coraje contenido (…) esperemos que Sandra Itzel y lo que esté pasando se controle”.

Estas declaraciones cobraron relevancia al considerar que Di Monte es actualmente una figura de alto perfil debido a su aparición en un programa con amplia audiencia.

ESPECIAL/VIX

Su historial con Sandra Itzel y la controversia en torno a su comportamiento

Adrián Di Monte tuvo una relación sentimental con la actriz Sandra Itzel, la cual concluyó en medio de rumores sobre situaciones difíciles, incluyendo acusaciones de violencia. Ambos han dado su versión en entrevistas previas, pero los testimonios han sido contrastantes y han generado constantes controversias.

Si bien no se ha confirmado oficialmente si alguna de las siete denuncias mencionadas por la abogada guarda relación directa con su expareja, el nombre de Sandra Itzel ha vuelto a surgir en el debate público tras la reaparición del actor en televisión nacional.

Hasta ahora, el equipo legal o de representación de Di Monte no ha ofrecido un comunicado sobre lo declarado por Gutiérrez. Sin embargo, el tema ha provocado un nuevo escrutinio sobre su conducta pasada y presente, especialmente ahora que forma parte de uno de los programas más seguidos en el país.

BB