Durante la madrugada del 2 de septiembre, los integrantes del Cuarto Noche de La Casa de los Famosos México (LCDLF México) protagonizaron un momento que llamó la atención de los fanáticos: un supuesto hecho paranormal que se volvió viral en redes sociales, desatando la pregunta entre los usuarios: ¿hay fantasmas en la casa más famosa del país?Según los videos compartidos por internautas, los participantes estaban dormidos cuando comenzaron a percibir extraños ruidos. Mar Contreras, Elaine Haro, Aldo de Nigris y Abelito se despertaron, mientras que Aarón Mercury y Alexis Ayala continuaron durmiendo sin percibir la situación.Mar Contreras comentó que los sonidos se escuchaban “aquí al lado”, mientras que Elaine Haro agregó: “lo escuché allá, no lo escuché aquí”. Por su parte, Aldo de Nigris y Abelito sugirieron que probablemente Mar estaba raspando la pared para asustarlos.El usuario de Twitter (ahora conocido como X) Marco (@MarkoMontoya1) compartió un video del incidente con el mensaje: “no vean la casa a las 5 de la madrugada”. Entre los comentarios de los cibernautas se leyeron mensajes como:Otros usuarios aseguraron que Mar Contreras fue la responsable de la broma, ya que se le observa sacando la mano de debajo de la cobija y rasguñando la pared. Esto provocó comentarios como:Antes del incidente de los rasguños, Mar ya había estado jugando bromas a Elaine Haro, Abelito y Aldo de Nigris. Los cuatro fueron los últimos en acostarse esa madrugada, lo que permitió que la actriz realizara su broma y grabara toda la escena. La secuencia rápidamente se volvió viral en redes sociales, consolidando a Mar como la protagonista del momento paranormal del Cuarto Noche.BB