Durante la madrugada del 2 de septiembre, los integrantes del Cuarto Noche de La Casa de los Famosos México (LCDLF México) protagonizaron un momento que llamó la atención de los fanáticos: un supuesto hecho paranormal que se volvió viral en redes sociales, desatando la pregunta entre los usuarios: ¿hay fantasmas en la casa más famosa del país?

Ruidos en plena madrugada

Según los videos compartidos por internautas, los participantes estaban dormidos cuando comenzaron a percibir extraños ruidos. Mar Contreras, Elaine Haro, Aldo de Nigris y Abelito se despertaron, mientras que Aarón Mercury y Alexis Ayala continuaron durmiendo sin percibir la situación.

Mar Contreras comentó que los sonidos se escuchaban “aquí al lado”, mientras que Elaine Haro agregó: “lo escuché allá, no lo escuché aquí”. Por su parte, Aldo de Nigris y Abelito sugirieron que probablemente Mar estaba raspando la pared para asustarlos.

El usuario de Twitter (ahora conocido como X) Marco (@MarkoMontoya1) compartió un video del incidente con el mensaje: “no vean la casa a las 5 de la madrugada”. Entre los comentarios de los cibernautas se leyeron mensajes como:

“Aldo y Abelito son uno sólo enrollados en la cobija”, “No manchen, ¿qué era esa mano?”, “En ese cuarto dormía Niurk con su brujería”

Otros usuarios aseguraron que Mar Contreras fue la responsable de la broma, ya que se le observa sacando la mano de debajo de la cobija y rasguñando la pared. Esto provocó comentarios como:

“Es Mar, los quiere espantar”, “Dónde ven lo ‘paranormal’, claramente es Mar, se levantó para asustarlos”, “Para los que no entienden, Mar está arañando la pared, por eso su mano se mueve raro”

Antes del incidente de los rasguños, Mar ya había estado jugando bromas a Elaine Haro, Abelito y Aldo de Nigris. Los cuatro fueron los últimos en acostarse esa madrugada, lo que permitió que la actriz realizara su broma y grabara toda la escena. La secuencia rápidamente se volvió viral en redes sociales, consolidando a Mar como la protagonista del momento paranormal del Cuarto Noche.

