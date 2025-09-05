Dalílah Polanco regresa a LCDLFM luego de su caída y causa controversia

La noche del jueves, durante uno de los retos de La Casa de los Famosos México, Dalílah Polanco sufrió una caída que encendió las alarmas entre sus compañeros y la producción. Tras recibir atención médica, la actriz regresó horas más tarde a la casa, en una reaparición rodeada de hermetismo, censura de cámaras y muchas dudas sobre su permanencia en el reality.

El percance ocurrió mientras participaba en la prueba de “el robo de salvación”, dinámica que definiría a los finalistas. Al descender una escalera, perdió el equilibrio y cayó, golpeándose el brazo. Sus compañeros corrieron a auxiliarla, aunque ella intentaba tranquilizarlos: “¡No, espérense! No, no, espérense. ¡Ay! Todo bien. No, sigan, sigan. No se paren”, expresó con visible dolor desde el suelo.

Aarón Mercury y Mar Contreras fueron los primeros en acudir en su ayuda, seguidos por otros habitantes. Finalmente, La Jefa instruyó su traslado inmediato al confesionario, acompañada por Guana y Aldo De Nigris, mientras Abelito abría camino. Poco después, la conductora Odalys Ramírez informó en la gala: “Dalílah está siendo atendida en este momento. Dalílah está bien”, confirmando que recibía asistencia médica.

Frases icónicas y un regreso inesperado

La tensión aumentó cuando, fuera de cámara, Dalílah exclamó: “Soy la maldita lisiada”, evocando la famosa línea de la telenovela María la del Barrio. El comentario, sumado al silencio de la producción, incrementó la incertidumbre sobre su estado.

Ya en la madrugada del viernes, alrededor de las 2:00 a.m., varios concursantes se encontraban en la piscina cuando La Jefa solicitó la presencia de Aarón Mercury en el confesionario. Minutos después, Dalílah regresó brevemente a la casa, lo que sorprendió a sus compañeros. “Mañana la venganza de la maldita lisiada”, se escuchó, aunque su imagen no apareció en pantalla.

Momentos después, la transmisión mostró a Alexis Ayala descansando mientras nuevamente se oía a Dalílah decir: “Soy la maldita lisiada”. Aarón Mercury advirtió a los demás que la actriz “no puede hablar con ustedes”, antes de ayudarla a volver al confesionario.

Censura de cámaras y señales confusas

De acuerdo con clips difundidos en redes sociales, Dalílah solo entró a recoger algunas pertenencias. Cerca de las 3:30 de la madrugada, las cámaras del “Cuarto Día” fueron bloqueadas y únicamente se mostró la señal del “Cuarto Noche”.

Al poco tiempo, la transmisión volvió al “Cuarto Día”, donde se observaba a otra persona descansando junto a Shiky y, en una de las camas, una muleta apoyada, lo que hizo pensar a los seguidores que se trataba de Dalílah.

