¿Dónde ver EN VIVO el partido de J5 Chivas vs Juárez?

Entérate del horario, los canales de transmisión y la actualidad de los equipos previo al partido de la Liga MX

Por: Oralia López

Este sábado, el partido Chivas vs Juárez abrirá la actividad del segundo día en la Jornada 5 (J5) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, en un enfrentamiento entre dos equipos que atraviesan un momento complicado en la competencia. A continuación, te dejamos el horario, los canales de transmisión y el panorama con el que ambos conjuntos llegan a esta cita.

En un partido que se antoja parejo, Chivas recibe a Bravos con la misión de sumar los puntos en disputa para alejarse de los últimos peldaños de la Tabla General.

El Guadalajara como los de Ciudad Juárez llegan a la fecha después de sufrir dolorosas derrotas: el Rebaño sufrió en su visita a la Comarca Lagunera, donde no pudo rescatar el empate pese a su dominio el final del encuentro. Por su Parte, los Bravos le hicieron los honores al campeón Toluca, con el que cayó por marcador 0-2.

El conjunto tapatío salta a la cancha del Estadio AKRON como favorito, con el apoyo de su afición y ubicado en la posición 13 con 3 puntos.

Por otro lado, el conjunto de Juárez se ubica en el peldaño 17, con solo 2 unidades.

En el recuento de los 12 encuentros recientes entre el Rebaño Sagrado ha pasado por encima de los Bravos de Juárez al vencerlo en 7 ocasiones, por solo una de los fronterizos y con cuatro empates. Sin embargo, son ya 4 años en los que Bravos no logra vencer a Chivas.

El partido de la J5 del Apertura 2025 se disputará este sábado 16 de agosto a las 17:07 horas en el Estadio AKRON de Zapopan, Jalisco. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión por streaming.

Dónde ver EN VIVO el partido de J5 Chivas vs Bravos

  • Fecha y hora: Sábado 16 de agosto, 17:07 horas
  • Estadio: AKRON, Zapopan, Jalisco
  • Transmisión (canales para ver en vivo): Amazon Prime Video

*Con información de SUN
**Horarios del centro de México
***Sujeto a cambios de transmisión

----

OF

Temas

