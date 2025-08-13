La Casa de los Famosos: estos son los salarios de los ocupantes

La nueva temporada del reality show "La casa de los famosos México" reunió a diversos talentos de la industria del entretenimiento, y tres nombres que sobresalen son los de la actriz y cantante Ninel Conde, Alexis Ayala y Facundo.

La nacida en Toluca, Ninel Herrera Conde, es la que gana más en todo el show y su sueldo es de 500 mil pesos semanales. Si llegara a ser eliminada, su sueldo bajaría a 250 mil pesos en las galas del show. Hasta el momento, lleva ahorrados 1 millón 500 mil pesos.

Por su parte, Alexis Ayala confirmó que entró a "La casa de los famosos México" para afrontar una crisis económica, la cual lo obligó a vender su casa y lo llevó a una difícil situación financiera previa al reality. Reveló que ganaría 400 mil pesos a la semana y si fuera eliminado, su sueldo sería de 200 mil en las galas.

El conductor Facundo sorprendió al revelar que la verdadera razón por la que ingresó al reality show era simplemente por necesidad económica.

En su misión de crear contenido, Facundo se mostró en su momento de vulnerabilidad, y explicó que, desde que perdió su último empleo en la radio, atravesó por una complicada situación económica. Él gana 400 mil pesos semanales en el show.

