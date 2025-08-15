Este sábado, Cruz Azul vs Santos será el segundo juego del segundo día de actividades de la Jornada 5 (J5) del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, un partido en el que estarán dos equipos que en este momento están dentro de los mejores ocho. Por si te interesa, te presentamos el horario, los canales de transmisión y estadísticas actuales de los equipos de este encuentro.

Tras dejar atrás la Leagues Cup 2025, Cruz Azul logró una importante victoria en calidad de visitante ante San Luis en la pasada J4, lo que le da confianza para encarar el torneo local.

El equipo de Nicolás Larcamón tratará de superar el bajón anímico por el fiasco vivido en la Leagues Cup y prueba de ello es que en este momento es quinto lugar general con 8 unidades, a uno del sublíder Tigres, por lo que sumar de a tres ante los Guerreros será prueba de que van superando adversidades.

Ahora, Santos ha apuntalado bien sus piezas y tiene buen funcionamiento con dos triunfos y dos derrotas para ubicarse dos unidades debajo de los celestes y ser séptimos en la clasificación.

La Máquina podrá ser sublíder si gana y se combinan resultados de los equipos que tiene arriba; Santos no querrá ser escalón para ello, por lo que buscará oponer toda la resistencia posible y buscar una sorpresa desagradable para los de La Noria.

El partido de la J5 del Apertura 2025 se disputará este sábado 16 de agosto a las 19:00 horas en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México. Los aficionados podrán seguir la transmisión en vivo a través de televisión abierta, restringida y por streaming.



Dónde ver EN VIVO el partido de J5 Cruz Azul vs Santos

Fecha y hora: Sábado 16 de agosto, 19:00 horas

Sábado 16 de agosto, 19:00 horas Estadio: Olímpico Universitario, Ciudad de México

Olímpico Universitario, Ciudad de México Transmisión (canales para ver en vivo): ViX Premium, TUDN, Canal 5

