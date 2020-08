La Adictiva presenta su nuevo sencillo “Lo que nunca será”.

Con canciones más pasionales y realistas es como La Adictiva busca generar conexión con su público, así lo demuestra con la salida de su reciente sencillo “Lo que nunca será” que habla de una relación clandestina. Isaac Salas, uno de los vocalistas de la agrupación, cuenta en entrevista que el tema lanzado hace unos meses ha tenido muy buena aceptación entre la audiencia. De hecho, el “video lyric” en Youtube alcanza las casi ocho millones de reproducciones y el clip oficial que se lanzó hace unos días, ya va por el primer millón de vistas.

“Hay gente que se puede identificar con la letra. Tratamos siempre de hacer canciones con historias reales y esta es una canción un poco fuerte, pero está hecha con mucho cariño, obviamente para todas las personas que han pasado, o que están pasando por una situación así y no las vamos a dejar de lado. Siento que también hay que contar este tipo de historias”, comparte.

Además, reflexiona que tanto a los mexicanos, como a los latinos en general, les gana la pasión, son muy intensos y por eso es que ver este tipo de dramas en canciones como “Lo que nunca será”, les gusta mucho. “Todo depende de cada persona, pero creo que los latinos tenemos esa particularidad, nos apasionamos de todas las situaciones, de todo lo que nos pasa y todo lo que vivimos. A veces llegamos a hacer cosas que nunca pensamos que pudieran pasar, no es mi caso, pero sí tengo curiosidad de saber quiénes han pasado por ello, porque sí, se me hace algo muy duro, mantener una relación así yo no podría”.

Confiesa que siempre han tratado de hacer canciones más reales para que la gente se sienta identificada, “no queremos andar con los cuentos de las peras y las manzanitas. Siento que a la gente por eso nuestros temas le han gustado, porque los adapta a las situaciones en las que ha vivido. Pero lo hacemos con mucho respeto y cariño, no queremos ofender a nadie, simplemente le cantamos al amor, al desamor y a todo lo que vive una persona”.

Esta canción también se une a los festejos de La Adictiva por su 30 aniversario, que ha tenido que retrasar su celebración por la pandemia que sigue presente, sin embargo dice Isaac que el ánimo no decae y que esperan pronto volver a los escenarios y cantarle a la gente, mientras tanto, toca esperar aún, aunque también valoran posibilidades como los shows en línea, o algún otro vínculo que les permita acercarse a sus fans.

“El plan de nosotros era seguir trabajando, llevar música, hacer un concierto para nuestro público y alguna colaboración con amigos y otras bandas, pero se cancelaron los eventos en vivo, se están posponiendo los programados, pero esta canción es algo que nos hace seguir entregando música a la gente”. Previamente ya habían lanzado “En peligro de extinción” en versión acústica, luego lanzaron “En tu día” en homenaje a los papás y ahora están de lleno con la promoción de “Lo que nunca será”. La Adictiva espera sacar pronto el material discográfico que ya tienen preparado, con las canciones que ya habían lanzado nuevos temas.