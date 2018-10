“La Academia” conquista a los millennials: Adal Ramones

Este domingo 7 de octubre llega la final de “La Academia” en punto de las 20:00 horas por la señal de Azteca Uno. Ahí, Silvia de Michoacán, Dalia de Tijuana, Alexis de Chiapas, Paola de Guatemala y Katheryn de Honduras buscarán quedarse con el primer lugar de la competencia que tiene un monto económico por un millón de pesos y un viaje a Nueva York todo pagado con un acompañante. Sin embargo, el otro premio es que los tres primeros lugares serán firmados por tres importantes disqueras.

En entrevista, Adal comparte que después de 13 semanas que duró el reality consentido de Azteca, entre las sorpresas más gratas que lograron, es que el programa atrajo de nueva cuenta a la televisión abierta al público millennial.

“Es un programa que rebasó todas las expectativas, jaló a un gran sector de los millennials que normalmente no veían la TV en vivo, los tomo como nuevo público, logró ser tendencia en los 13 programas. Y comparto un dato, tres de cada cinco hogares en México, veían a ‘La Academia’”. En ese sentido el show le dio guerra a “Mira Quién Baila” que se acabó hace un par de semanas y también le dio la bienvenida a “La Voz… México”.

“Bendita competencia, sino la tuviéramos, ¿quiénes seríamos? Nos dormiríamos en nuestros laureles. También cuando estaba en Televisa, decía, bendita TV Azteca, porque te tienes que esforzar, ahora que estoy acá, claro que digo, ‘¡que venga la competencia!’. El público tiene que tener propuestas y se inclinará por una o por otra. Creo yo que estamos haciendo una gran televisión en vivo donde entra la escenografía, bailarines y músicos. Entonces, esa es la televisión en vivo que no morirá, que es la que no es como una plataforma donde ves un capítulo un día y luego lo vuelves a ver en un mes. Acá la televisión en vivo si no la ves en ese momento, ya no lo hiciste”.

Así se desarrollará la final

Sobre los finalistas, destaca que los cinco merecen estar, además, la particularidad es que se trata de una competencia dominada por mujeres, solo un varón logró colarse a la final. “Hay que reconocer el talento de todos, pero estos cinco que llegan a la final son los que mejor pudieron aprovechar las enseñanzas de los maestros, los que se sometieron a las pruebas y las vencieron, que lograron convencer al quinto juez que fue el público que está en casa”.

Saliendo expulsado Diego el domingo pasado, dice Adal, se abrieron las votaciones, es así que durante el inicio del show de este domingo, los dos académicos menos votados, tendrán que abandonar la final en los primeros bloques de haber comenzado el programa. Los tres últimos finalistas de entrada, ya tendrán garantizado estar firmados con un sello discográfico: Universal, Warner y Sony. “Pero solamente el primer lugar ganará el millón de pesos, el automóvil último modelo y el viaje a Nueva York más los premios que se acumulen en la semana”, confirma Adal.

Entre los retos de la noche estarán el interpretar la canción en la que mejor les fue en uno de los conciertos, también cantar un tema de los éxitos de Juan Gabriel y para ese momento se irán los dos académicos menos votados. Luego en otra ronda, se enfrentarán los tres finalistas para definir el primero, el segundo y tercer lugar. Sobre que cuatro mujeres estén disputándose la corona con un hombre, esto lo define Adal como un momento de empoderamiento.

“Un fenómeno que logramos ver es que si bien la mujer encumbra solistas y a los grupos de hombres cantantes. Hoy la mujer juega un papel importantísimo, porque la mujer voltea a ver a la mujer para apoyarla, por eso es que creo que llegaron cuatro mujeres y un hombre a la final”.

LO BÁSICO

Un rumor de “Otro Rollo”

En días pasados se había dicho que Televisa regresaría el show de “Otro rollo” pero sin Adal porque está en Azteca y quien tendría las riendas del programa sería Yordi, pero Adal desmiente el rumor. “Yo tengo mucha comunicación con mi compadre Yordi y no es de ninguna manera ‘Otro rollo’, él siempre quiso tener un talk show nocturno y hasta hoy se le realiza su sueño, no sé para qué canal sería, pero no es ‘Otro rollo’. Estoy muy contento de que a mi compadre se le conceda, sé que ya grabó el piloto”.

Experiencia propia

Adal comparte que su experiencia en Azteca ha sido muy grande. “Yo estaba muy decepcionado de lo que había ocurrido conmigo en Televisa, no podía creer que no estuviéramos haciendo nada, que no hubiera una buena propuesta y yo ya quería que se terminara mi exclusividad, yo ya no quería ser exclusivo y lo tuve que ser dos años más, al término del contrato todavía tuve una cláusula de no poder trabajar en televisión durante un año con ninguna compañía del mundo. Cuando se termina, trabajo para RCN en Colombia y puedo lograr hacer mi cambio a Azteca siendo ya un jugador libre de los medios. Me recibieron con mariachis, fue un agasajo tremendo y se han portado así desde el primer día”.

Los proyectos continuarán con Azteca, por ejemplo, viene la realización de otro reality. “No tengo exclusividad con Azteca al grado de que ellos me dicen que puedo hacer lo que quiera y donde quiera, claro, sin hacer televisión abierta en algún canal de la competencia. Puedo hacer cable, todo con quien quiera en otro país o en otro lado, tengo esa gran libertad. Grabé un piloto en Los Ángeles que creo yo lo contratará una cadena internacional para poder hacer la serie, es una comedia de situación, actúa mi hija Paola y estamos ya a la espera de que se firme (el proyecto) para irnos a Los Ángeles a grabar”.

En febrero se lanzarán los promos del nuevo reality que hará con Azteca, es la marca registrada de un show que ha estado en las más importantes cadenas de televisión del mundo. De igual manera, Adal sigue interesado en seguir siendo el conductor principal de “La Academia” tanto en su formato clásico como el que va enfocado a los niños o a Estados Unidos.