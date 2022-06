La Academia: Wendolee regresa al reality de TV Azteca siendo "mucha mujer"

Tras un par de años complicados, en donde la vida dio varios tragos amargos, incluso, poniendo en riesgo la vida de su bebé, Wendolee está más que lista para retomar las riendas de su carrera y conquistar nuevamente a los escenarios, siendo el reencuentro de “La Academia” y su proyecto musical “Mucha mujer”, los principales motores para dejar atrás la depresión que por años la alejó de los reflectores.

“Solo me dijeron que era un programa de concursos”

“Yo personalmente estaba mal, muy triste, no me sentía cómoda con mi cuerpo, a pesar de siempre levantar la bandera de las ‘gordibuenas’, llegué a un punto del límite, necesitaba hacer algo. Ahora entiendo que el problema estaba más interno que externo, estaba a punto de agarrar a mis hijos e irme con mi mamá”.

La ex académica recuerda que logró organizar el caos personal que la abrumaba para enfrentar nuevos desafíos que la conectarán nuevamente con el público, por lo que sin dudarlo, aceptó sumarse al recién concluido reality “Soy famoso ¡Sácame de aquí!”, programa que nuevamente la unió a TV Azteca, y en donde tuvo la oportunidad de luchar contra sus miedos estando aislada de su familia en plena jungla.

“Acepté, solo me dijeron que era un programa de concursos, no me explicaron bien que era. Creo que está ha sido la producción más grande con la que he trabajado, con más de 200 personas, fue algo impresionante. Me echaron a dormir en la jungla, nunca imaginé lo que iba a enfrentar, que me iba a aventar desde 60 metros de altura desde un barranco, que estar con la cabeza llena de tarántulas. Fue una sacudida internamente, enfrenté el miedo de separarme de mis hijos, hice una revisión de mi interior, fue reencontrarme”.

La generación que lo cambió todo

Con la promesa de recorrer México para presentar su más reciente canción de cumbia “Mucha mujer” y tener una gira con La Sonora Tropicana, Wendolee confiesa tener el reto de organizar su agenda para este año, pues a la par de promocionar su producción en solitario, también está al pendiente del reencuentro que tendrá la primera generación de “La Academia”, que a 20 años de su debut en la televisión y marcar el precedente del reality musical en México, regresará un show nunca antes visto.

“No será tan musical, será más familiar. Nos vamos a juntar con nuestros hijos, a celebrar 20 años, vamos a regresar pronto a la Ciudad de México, pensando también Guadalajara, para regresar y ensayar todo este show”.

Ante el lanzamiento de la nueva generación de “La Academia” este 2022, teniendo a su ex compañero Yahir como anfitrión de cada emisión, Wendolee adelanta que tendrá participaciones especiales en esta temporada inicial tras haber formado parte de los invitados especiales que el programa tuvo también junto a sus amigas y colegas Myriam y Nadia, por lo que asegura que cada sábado habrá una sorpresa musical, en programas especiales hechos especialmente para el fiel público que los ha arropado durante dos décadas.

“Es algo hermoso formar parte, celebrar 20 años de la primera generación, de carrera. Fuimos el inicio de todos los reality de voz, de aquí nacieron. Fue una catarsis muy bonita, porque hice muchos esfuerzos, fui la primera mujer expulsada en La Academia, pero 20 años después vengo con muchos éxitos bajo el brazo. La Academia te cambia la vida, te da la oportunidad de cumplir tus sueños”.

