La Academia: Joven acusa al programa de racismo por esta razón

Una joven mexicana identificada como Nat Melo se volvió viral en las redes sociales, luego de que hace unos días acusara al equipo de selección del reality show de "La Academia 20 años" de ser racistas, ya que asegura que la rechazaron por "ser blanca".

Fue a través de un video compartido en sus redes sociales tanto Instagram como TikTok donde habló sobre el momento que audicionó para intentar permanecer entrar al concurso.

La joven de 19 años mencionó que las personas encargadas de los castings son “fraudulentas” y “racistas”, ya que los filtros de selección que ella había pasado no los respetaron y fue rechazada automáticamente por tener un aspecto gringo.

"En La Academia son unos injustos, muy injustos, son unos fraudulentos y son unos racistas. Yo estuve los dos días de casting, los dos días de filtros, que en total fueron cuatro filtros de sábado y domingo. El día de los filtros finales que pasé absolutamente todos los filtros quedando como finalista de México, y tengo prueba de todo lo sucedido”, mencionó.

Tras terminar el casting no se comunicaron ni tenían idea de que había sido rechazada, por lo que Nat se comunicó al día siguiente con los encargados que daban los resultados y solo le comentaron que no sabían si aceptarla o no, pues no les convencía su aspecto "muy blanco".

“Me he comunicado y buscado a la producción de La Academia y sólo recibo respuestas como: ‘Mhm, es que tu perfil está agringado’, ‘Eres muy blanca’. Y todavía, el día que los fui a buscar me dicen: ‘Pero no sabemos lo que va a pasar contigo’. A la fecha, sigo esperando una respuesta”, dijo Nat.

Finalmente la mexicana pidió a todos los usuarios en redes sociales compartir su caso de racismo, por lo que de inmediato se viralizó, pero muchos la criticaron de clasista y privilegiadas.

MF