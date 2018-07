L'Oréal y Aislinn Derbez chocan posturas

La empresa de artículos de belleza L’Oréal y la actriz Aislinn Derbez confrontaron posturas por la queja de discriminación que ella presentó ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

"Estamos en total desacuerdo con los argumentos expuestos en ella [la denuncia]. Para L’Oréal, el respeto por los derechos humanos es una prioridad no negociable e históricamente nos hemos desempeñado como una compañía inclusiva, que ofrece oportunidades para todos", dijo.

"Poco después de firmar el contrato la señora Derbez rompió esta cláusula y decidió separarse de la marca", señaló.

Aislinn Derbez y L’Oréal Paris iniciaron una colaboración hace dos años para que la actriz se mostrara como imagen de la marca. Aun con el contrato vigente, ella inició una campaña de productos de higiene íntima para la mujer, lo que generó una disputa legal.

L’Oréal agregó que la denuncia "sobre una posible discriminación no tiene ningún fundamento y nos declaramos sorprendidos por sus acusaciones, puesto que no representan a nuestra compañía ni a nuestros valores".

Por la noche, por medio de sus abogados, la actriz dijo que es falso que ella haya decidido "separarse" de manera voluntaria de la firma L’Oréal, como señaló la compañía, luego de que se conociera que Derbez interpuso una denuncia en la que acusa discriminación por parte de la empresa.

Según Derbez, la firma decidió dar por terminado su contrato cuando ella participó en anuncios comerciales de una marca de toallas femeninas. La empresa asegura que ella rompió una cláusula del contrato y decidió separarse de la marca.

"En relación con la postura de L’Oréal en el sentido de que ‘(…) la cláusula de exclusividad por la que la señora Derbez no podía representar a otra marca de belleza o higiene se rompió y decidimos separarnos’, se precisa que Aislinn no decidió de manera alguna ‘separarse’ de la marca, sino que fue la propia L’Oréal, de manera unilateral, la que demandó la rescisión del contrato de manera injustificada, sin sustento legal ni probatorio, y en el contrato L’Oréal no pactó exclusividad alguna para la no asociación de la imagen de Aislinn a productos de higiene íntima; dichas manifestaciones son falsas", explica Luis Alfonso Cervantes, abogado de la firma legal que representa a la actriz.

