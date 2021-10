La increíble cantante y actriz australiana, ícono del pop, Kylie Minogue sorprende con su nuevo lanzamiento: el single "A Second to Midnight", coescrito y grabado con Years and Years. El video oficial ya está disponible en YouTube y fue dirigido por Sophie Muller, colaboradora de Kylie desde hace mucho tiempo, y filmada en el histórico Collins 'Music Hall de Londres.

Este es el primer adelanto que se lanza del próximo álbum "DISCO: Guest List Edition" de la diva, donde también presentará nuevas canciones grabadas con la leyenda del disco Gloria Gaynor y la sensación del pop británico Jessie Ware, además de la colaboración del año pasado con Dua Lipa, así como una increíble variedad de remixes del lanzamiento del álbum original.

Kylie Minogue: una artista reconocida

Esta nueva versión del álbum sigue al explosivo lanzamiento "DISCO" (2020), el octavo álbum número uno de Kylie en el Reino Unido, que la vio hacer historia una vez más como la primera artista femenina en tener un álbum número uno en el Reino Unido en cinco décadas consecutivas.

Con esta nueva edición, Kylie lanza nuevos temas "A Second to Midnight" (con Years y Years), "Can't Stop Writing Songs About You" (con Gloria Gaynor) y "Kiss of Life" (con Jessie Ware). Estas nuevas canciones se presentarán junto con los remixes inéditos y favoritos que están incluidos en "Real Groove (Studio 2054 Remix)" con Dua Lipa.

El nuevo single de Kylie también acompaña un verano fantástico para "Years and Years"; después de una colaboración anterior con Kylie en el remix del single "Starstruck", así como una actuación espectacular del clásico de Pet Shop Boys "It's A Sin" junto a Elton John en los premios BRIT.

El formato de "DISCO: Guest List Edition" de Kylie Minogue

El nuevo álbum "DISCO: Guest List Edition" estará disponible en varios formatos, incluidos CD digital y vinilo. Los fanáticos podrán volver a experimentar la increíble transmisión en vivo de "Infinite Disco" del año pasado por primera vez, con "DISCO: Guest List Edition (Deluxe Limited)", que es un conjunto de 3CD, 1 DVD y 1 Blu-ray.

Incluye un DVD y Blu-ray de la actuación de "Infinite Disco" que presenta éxitos muy queridos "In Your Eyes", "Light Years", "Slow" (una mezcla del icónico "Love To Love You Baby" de Donna Summer) y "Say Something ", interpretada con el House Gospel Choir.

Esta versión también incluye las 16 pistas "DISCO (Deluxe)", las nuevas pistas de colaboración y remixes.

