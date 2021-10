Adele enloqueció las redes sociales este sábado durante un live que compartió a través de Instagram, donde reveló alrededor de 40 segundos de su próxima canción “Easy On Me”, cuyo lanzamiento está programado para el próximo 15 de octubre.

A Adele no le importó meterse en problemas con sus mánagers por revelar este fragmento de “Easy On Me” a sus seguidores.

La letra de la canción “Easy On Me” de Adele dice lo siguiente:

“There ain´t no gld in this river

That I´ve been washing my hands in forever

I Know there is hope in these waters

But I can´t bring myself to swim

and I am drowning in this silence...”.

Adele: El álbum "30", con una perspectiva distinta

Adele anunció oficialmente su próximo álbum “30” luego de promocionarlo en varias ciudades del mundo. Sobre el proyecto musical, Adele dijo a “Vogue” que a esa edad (los 30) su vida “se desmoronó sin previo aviso”, dijo.

Explicó que: “Siento que este álbum trata de la autodestrucción y de la autorreflexión y la autorredención. Simplemente sentí que quería explicarle, con este álbum, para cuando sea mayor, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en busca de mi propia felicidad".

Sobre las letras de las canciones, Adele dijo que tiene una perspectiva distinta porque se dio cuenta de que ella era el problema.”Todos los demás álbumes eran '¡tú hiciste esto! ¡tú hiciste aquello!", pero "¡tal vez fui yo!", dijo.

Después de casi seis años de ausencia, la cantante británica Adele emocionó a sus millones de fans al anunciar su regreso a la música con lo que sería su nuevo sencillo “Easy on me”.

Con un corto video publicado en sus redes sociales, Adele compartió que “Easy on me” será lanzada el próximo 15 de octubre.

