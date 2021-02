Kuno Becker, un villano poco común

La pureza del drama es lo que cautiva a Kuno Becker en la telenovela tradicional y si bien considera que una de las principales características es presentar a villanos entrañables que despierten clamor entre el público, también considera que este género ha evolucionado para relatar historias más realistas en las que los “buenos” no siempre son los héroes de la tragedia.

Emocionado por su regreso a los melodramas, Kuno Becker da pistas de su nuevo personaje “Joaquín Ferrer”, quien junto al primer actor Fernando Ciangherotti, darán ese toque de maldad, ambición y conflicto a esta historia llamada “Fuego Ardiente” producida por Carlos Moreno que llega a las pantallas mexicanas hoy a las 18:30 horas a través del canal de Las Estrellas.

“Regreso pero haciendo un villano, soy el malo de la novela, está divertidísimo. Quería regresar con algo diferente, algo que me retara, que es lo que siempre he tratado de buscar en mi carrera y Carlos Moreno me dio la oportunidad, a él se le ocurrió la idea de ser villano y me encantó, por eso acepté, confiaron en mí para hacer algo diferente”.

Becker resalta que apostar por personajes como “Joaquín” es significativo para el momento que vive la industria mexicana en cuanto a producción de contenidos, pues armar a un villano desde cero ahora representa la oportunidad de poner en contexto los entornos, razones y decisiones por las cuales alguien decide hacer daño y buscar su propio beneficio y así llevar al espectador una apreciación distinta del rumbo que toma la historia.

“Los buenos ya no son tan buenos y esa es una de las razones que encuentro para haya personajes así. Aquí nadie es una blanca palomita, ya los personajes tienen más matices, son más humanos. En el melodrama una de las características principales del género es que tiene que haber un villano malo malísimo y eso es divertido, porque ahora ya tienes tantas opciones para crear, hay más plataformas”.

Kuno Becker señala que “Joaquín” también se verá en medio de discusiones puntuales que “Fuego Ardiente” tomará a través de distintas temáticas sobre la independencia femenina, abusos, violencia y opresión en el matrimonio, nuevas oportunidades de amor, relación padres e hijos, y hasta asuntos políticos que también se aprecian en la vida real.

“‘Joaquín’ es un tipo ambicioso, que ha sufrido mucho y por eso hace sufrir a los demás, es un tipo que mata a varios personajes. A él le importa mucho el dinero, pero cree mucho en la lealtad a ciegas, es un tipo que está obsesionado con su esposa, la maltrata. No comparto las formas de pensar ni los valores de este personaje, pero trato de entenderlo, es un malo que tiene razones, no es así porque sí”.

En compañía de Mariana Torres, Carlos Ferro, Arturo Peniche, Laura Flores, José María de Tavira y Claudia Martín, Kuno Becker dará vida a su primer villano en Televisa y confía en que esta historia ayude a levantar los ánimos entre el público ante las complicaciones que se viven actualmente ante la pandemia.

TOMA NOTA

Agéndalo

Estreno de “Fuego Ardiente”: lunes 8 de febrero a las 18:30 horas en el canal de Las Estrellas.

JL