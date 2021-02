Claudia Martín, una villana que sabe divertirse

Este lunes 8 de febrero a las 18:30 horas se estrena el melodrama de Televisa, "Fuego ardiente", bajo la producción de Carlos Moreno a través de Las Estrellas. Y la actriz Claudia Martín forma parte del elenco que está a la cabeza de Carlos Ferro, Kuno Becker, Claudia Ramírez, Mariana Torres, José María de Tavira, Fernando Ciangherotti y Laura Flores, entre otros.

Claudia interpreta a “Martina Ferrer”, una mujer que dice lo que piensa y que vive su sexualidad sin culpas. Es la antagonista de la historia, quien tiene que regresar a México toda vez que su padre (Cinagherotti) ya no está dispuesto a pagar sus lujos. Al llegar a la “Casona Ferrer”, se interesa en “Gabriel” (Ferro) y le propone casarse con él para cobrar un fideicomiso, él acepta con la condición de que no se van a involucrar sentimentalmente, pero ella termina enamorándose, lo que propiciará enredos y complicaciones en la trama.

"Este es un personaje muy divertido, 'Martina' vive la vida a flor de piel, no tiene filtros, da todo al momento, vive con mucha intensidad y creo que eso es lo interesante de este personaje, quizá no es la villana como tal, más bien es un personaje antagónico dentro de la historia que se pelea por el amor de 'Gabriel', pero en esta ocasión más que ser una villana es una chava que quiere hacer todo de manera libre y eso la lleva a tener muchos enfrentamientos con su familia y se va volviendo interesante cómo poco a poco se va desarrollando su historia", comenta en entrevista.

Claudia viene de un proyecto exitoso como la telenovela “Como tú no hay dos” donde compartió créditos con Adrián Uribe en donde la comedia jugó un papel importante. Entonces, volver a adentrarse al melodrama es una experiencia interesante: “Esta es una historia con muchos elementos y además muy intensa, con muchos triángulos amorosos; además es un drama familiar y te puedes identificar muy bien con eso. ‘Martina’ también tiene tintes de comedia, voy leyendo las escenas y me digo, ‘qué mujer tan aventada’, siento que ella no piensa lo que dice ni lo que hace, va por la vida sintiendo al momento y eso la lleva a cometer errores que le van a ir cobrando factura”.

Claudia se divierte mucho con el personaje, explica que este tiene mucha energía. “Llega a algún lugar y es como un remolino, va pasando y destruye todo, creo que esa alegría a flor de piel es lo que la caracteriza, y para mí eso es interesante porque vengo de hacer otros personajes más tranquilos, ‘Natalia’, en el proyecto pasado, guardaba un secreto y eso como que la mantenía contenida y con ‘Eva´ sí era seria y súper cruda, pero aquí ‘Martina’ es todo lo contrario”.

Con respecto a estrenar a las 18:30 horas, expresa que no hay horario pequeño, todos son importantes y una historia como ésta puede ser vista por toda la familia, aunque lo cierto es que también es una trama con temas más realistas y profundos.

Explica la actriz que tienen dos meses rodando el proyecto, adaptándose a las medidas de seguridad e higiene: “Nos hemos tenidos que adaptar, la empresa ya tiene por protocolo un libro enorme de páginas y páginas de cómo se tienen que llevar las grabaciones y aquí en la producción así se ha hecho, nos hacen pruebas dos veces a la semana, está un médico especialista en el set tomando temperatura, viendo que estemos bien todas las personas, todos nos cuidamos mucho”.

Finalmente comenta que se siente muy cómoda trabajando con el elenco que está en la trama, le toca convivir con Laura Flores muy de cerca, pues hace el personaje de su mamá. Advierte Claudia a la audiencia que se va a divertir mucho, sobre todo con su personaje de “Martina”.

