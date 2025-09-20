"Amores Perros" celebra 25 años y reflexiona sobre su impacto en el cine mexicano

En el marco de la edición 67 de los Premios Ariel, que se llevan a cabo en Puerto Vallarta, el Centro Universitario de la Costa (CUCosta) fue escenario de la Master Class “Amores Perros: 25 años de una historia que marcó el mundo”. La charla reunió a los productores Mónica Lozano y Francisco González Compeán, así como el cinematógrafo Carlos Hidalgo y el actor Gustavo Sánchez Parra, y fue moderada por Alejandro Tavares, director de Filma Jalisco.

Durante la sesión, los participantes compartieron recuerdos y experiencias sobre la creación de la aclamada ópera prima de Alejandro González Iñárritu. Gustavo Sánchez Parra destacó la vigencia de la cinta.

“Es grandioso ver una película que sigue moviendo a la gente… 25 años, parece fácil, pero que una película sobreviva el tiempo es muy, muy difícil”.

Mónica Lozano recordó los inicios del proyecto y la fuerza del guion de Guillermo Arriaga. “Francisco González Compeán y yo leímos por primera vez el guion y era muy poderoso, te tocaba el corazón. No se leía a la distancia, te metía dentro de la historia… El poder del cine es único porque es transformador y tiene la posibilidad de ser embajador de quienes somos como país”.

Por su parte, Francisco González Compeán destacó la novedad y el riesgo que representó la producción. Esta fue la primera película para muchos de nosotros. En principio se llamaba Perro Blanco, Perro Negro, el guion tenía 155 páginas… hasta la fecha no se había hecho una película así”.

El equipo también habló sobre la inversión histórica que representó el proyecto. Lozano explicó que la película costó 24 millones de pesos —unos 2.5 millones de dólares—, el doble del promedio de una película mexicana en aquel momento, y resaltó la coyuntura que permitió su realización. “En 1999, un grupo de empresarios diseñaba un modelo para apostar a proyectos audaces. Además, se realizaron otras películas importantes como Sexo, Pudor y Lágrimas y Todo el Poder”.

Carlos Hidalgo destacó la pasión y disciplina del director. “El guion era muy poderoso desde el principio… Alejandro siempre metió disciplina y pasión por el proyecto, y eso se transmitía a todo el equipo. Para mí, Amores Perros es la película en la que el guion es casi idéntico a lo que se filmó”.

Gustavo Sánchez Parra recordó cómo fue trabajar con Iñárritu como director y destacó la libertad que le dio Alejandro para trabajar y crear el personaje, además de que buscó en la calle la esencia que le terminó dando a su personaje.

Este 2025, la película celebra su 25 aniversario con un esperado reestreno en México y Latinoamérica, en versión remasterizada y con proyecciones especiales. La cinta llegará a México, Brasil y Chile a través de MUBI, y en el país contará con funciones en formato original de 35 mm en la Cineteca Nacional de la Ciudad de México y en la Cineteca FICG de Guadalajara.

