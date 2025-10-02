Son ya 21 años desde que Sebastián Rulli se afincó en México; en este tiempo ha construido un nombre como figura masculina protagónica en melodramas trascendentes de nuestro país.

Y aunque podría pensarse que haber protagonizado más de 15 producciones, entre telenovelas y series, le daría certidumbre en el terreno laboral, el argentino admite que la vida del actor se mueve siempre en la incertidumbre, con la duda constante de si el proyecto en el que participa será el último.

“La oportunidad que da esta carrera es que te deja la vara alta y dices: ‘¿y luego qué?’ Pues depende de uno, no te puedes conformar”, comenta Sebastián, quien protagoniza “Mi rival al lado de Ela Velden”, telenovela que produce Carmen Armendáriz y que entrará al aire en el primer trimestre de 2026.

Durante más de dos décadas, los personajes que ha interpretado han sido estelares, algo que agradece pero que no lo ha llevado a confiarse. Por el contrario, esa misma situación lo obliga a prepararse a nivel interpretativo, con el fin de mantenerse vigente en la industria, principalmente en teatro y televisión.

“Tienes que seguir exigiéndote, preparándote, dando lo mejor de ti en cada proyecto, porque no sabes si va a ser el último”, explica.

El actor, de 50 años, se refiere a su experiencia, pero también a la de su gremio, al señalar que para ninguna actriz ni ningún actor resulta sencillo enfrentar las dificultades y retos de mantenerse vigente y atractivo para los productores.

“Vivimos en crisis porque no sabemos qué sigue. Es un tema de autoestima que tenemos que trabajar siempre; es la incertidumbre de qué sigue”, admite.

