Kim Shantal y Jaime “Malcriado” le quitan la cuadratura a la vida

No hay una fórmula que garantice el éxito en las redes sociales; sin embargo, la creatividad y el carisma se han convertido en el parteaguas para los youtubers e influencers, Kim Shantal y Jaime “Malcriado”.

Ella cuenta con más de seis millones de seguidores en sus redes sociales, mientras que él tiene la no despreciable cantidad de 5.2 millones de fans. En entrevista, ambos platican sobre su propuesta.

Cabe señalar que cada uno, por su cuenta, ha sabido cómo explotar su personalidad a través de la plataforma Badabun —canal de Youtube que se dedica a distribuir contenidos virales—, en donde han potencializado nuevas dinámicas para marcar tendencia en las áreas de las aventuras extremas, la moda y el estilo de vida.

Kim y Jaime son pareja fuera de las cámaras, pero de manera independiente cada uno se ha posicionado con fuerza en las principales plataformas digitales mediante contenido divertido y con el cual rompen con la cotidianidad de los días.

“Estoy muy feliz con mi trabajo, ha sido una experiencia increíble, con planes a futuro muy padres. Sin duda, esto es de lo más extraño que ha pasado en mi vida, todo fue culpa de mi novio, Jaime, él me invitó a crear contenido, hicimos un video juntos, funcionó y aquí seguimos”, explica Kim.

Sumando millones de seguidores en México, Colombia, Estados Unidos y Argentina, Kim y “Malcriado” se consagran como referentes de la vanguardia y sin miedo a los estereotipos y al qué dirán, son capaces de transformar un reto extremo en una verdadera experiencia que, por más sencilla que parezca, inspira a los jóvenes a romper con las barreras y luchar por lo que uno se propone.

“Desde más chavo he sido así; de niño fui payaso de rodeo y desde entonces me ha gustado la adrenalina, la emoción, las actividades físicas que son divertidas. La vida me preparó para llegar a este momento, lo único que hice es hacer lo que me gusta, profesionalizarlo y que la gente se divierta… Ponerle más sazón a las cosas”, comenta Jaime.

Al respecto, Kim puntualiza que mostrarse tal cómo es en la vida real ha sido clave en su ascendente carrera, en la que además de emprender locuras con sus colegas, también ofrece una visión muy relajada sobre las tendencias fitness, moda y estilo de vida, temas en los que no pierde oportunidad de compartir sus puntos de vista.

“No imaginaba cómo era esta carrera, me he adaptado. Mi vida ha dado un giro por completo, he conocido muchas cosas que nunca pensé experimentar. No sabía qué rumbo tomaría esto, claro que ha habido fracasos, cosas que no funcionaron, pero el tiempo me ha dado experiencia, eso define mi carrera, las cosas se han dado con la moda, el estilo fitness, dicen que soy muy feminista y es algo que siempre he tenido dentro de mí, que me apasionan y son mis ideales. Los seguidores me están conociendo y yo junto con ellos”.

La nueva era

Con la promesa de alistar el lanzamiento de nuevo contenido con más potencia e irreverencia, Jaime Malcriado reflexiona sobre la evolución de las plataformas digitales y el impacto que Badabun ha tenido en la era del entretenimiento multimedia, el cual vive un momento nunca antes visto en México y con alcances masivos fuera de los medios convencionales: “Creo que mucha gente puede pensar al vernos que la pasamos bien, pero para crear todo este contenido tiene que haber una gran planeación para que lo que se vea en pantalla sea realmente divertido, hay una producción enorme, se planean las ideas (…) esto es el futuro de YouTube, Badabun es un ejemplo, es la unión de los youtubers, esto se verá más, nacerán más y eso cambiará también el futuro del contenido digital. Tratamos de hacer relajo, la pasamos chido, pero siempre con un mensaje positivo que aporte a las vidas”.

Sobre Kim

Caracterizada por protagonizar los retos más extremos, esta youtuber ha demostrado no tenerle miedo a nada y ser una amante de las emociones fuertes. Los temas que aborda en sus videos son sobre: actividades extremas, fitness, deporte, licoreras, cerveceras, moda y estilo de vida.

Sobre Jaime

De personalidad irreverente y ocurrente, este youtuber se ha posicionado como el rey de los retos extremos, probando que cuando se trata de entretener a su público, no hay locura que se le escape. Su personaje no solo crea tendencias, sino que es un referente de desafíos y aventura. Sus clips son sobre: actividades extremas, aventura, moda, moda urbana, tecnología, automotriz y fitness.

Van por más

Kim Shantal no descarta la idea de explorar con fuerza otras facetas en el futuro, especialmente en el baile, pasión que desde niña ha manifestado y con la que sueña integrar a su carrera de manera más profesional.

Por su parte, Jaime “Malcriado” considera que incursionar más de lleno en la televisión y dar una sorpresa en el ámbito musical es algo que se puede avecinar en un futuro próximo.