Kevin Spacey reacciona a acusación de agresión sexual en Reino Unido

Kevin Spacey reaccionó a los cuatro cargos presentados en su contra por agresión sexual en Reino Unido; según el actor de “House of Cards”, se presentará de manera voluntaria para defenderse.

Tres hombres acusan a Kevin Spacey, de 62 años, de haber abusado sexualmente de ellos entre 2005 y 2013, según señaló Rosemary Ainslie, directora de la división de crimen de la fiscalía. “Los procesos penales contra Spacey están activos y tiene derecho a un juicio justo”.

Fue a través de un comunicado enviado al programa de ABC “Good Morning America” que Kevin Spacey dijo confiar que demostrará su inocencia.

"Aunque me decepciona la decisión de la Fiscalía de presentar cargos, me presentaré voluntariamente en Reino Unido tan pronto como pueda y me defenderé. Tengo confianza en que demostraré mi inocencia", aseguró.

¿De qué se acusa a Kevin Spacey en Reino Unido?

No es la primera vez que el actor Kevin Spacey se ve envuelto en polémica semejante. AP/ARCHIVO

Los cargos comprenden dos agresiones sexuales en marzo de 2005 en Londres contra un hombre (referido como demandante número 1) y una tercera en agosto de 2008 contra el "demandante número 2", que le acusa asimismo de hacerle participar en una actividad penetrativa sin consentimiento. La cuarta agresión sexual, contra el demandante número 3, se produjo supuestamente en abril de 2013 en el condado inglés de Gloucestershire.

Spacey residió durante varios años en Londres, mientras se desempeñaba en el puesto de director artístico del teatro The Old Vic entre 2004 y 2015.

Ya había quejas en contra de Kevin Spacey

En 2017, los responsables del recinto indicaron que habían recibido quejas de 20 personas, quienes afirmaron que fueron acosadas sexualmente por Spacey.

Hay que recordar que Kevin Spacey enfrentó cargos del mismo tipo en Estados Unidos; sin embargo, fueron retirados luego de que el acusador —que se mantuvo anónimo— muriera durante el curso de la investigación. "Las acusaciones de agresión sexual no pueden probarse sin la participación de la víctima. Por lo tanto, el caso fue rechazado ", escribió en un informe la subdirectora de la unidad de delitos sexuales del fiscal de distrito, Christina Buckley en 2019.

