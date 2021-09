Kenji Kishi marcará el ritmo en los Premios Ariel

Los sonidos que se hacen presentes en una película son tan importantes como la misma historia, sus protagonistas, el trabajo de fotografía o de dirección, ya sea que se trate a través de la música incidental u original que van envolviendo a las escenas y personajes en cada toma, explica en entrevista con EL INFORMADOR el compositor tapatío Kenji Kishi Leopo, al celebrar que una de las 13 nominaciones que tiene el filme jalisciense “Los Lobos”, en los Premios Ariel 2021, es en la categoría de Mejor Música Original.

“No nos esperábamos tantas nominaciones y prácticamente en todas las categorías en las que la película puede competir logró nominación, estamos muy contentos y sorprendidos. En mí experiencia como músico y compositor, es como una de las pocas oportunidades en las que puedes ver tu trabajo apreciado de manera directa”.

El recorrido que “Los Lobos” ha tenido por el mundo ha cautivando diversas plataformas, como el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG); la Berlinale, en Alemania y festivales en La Habana, Corea de Sur y Miami, donde ha obtenido galardones importantes.

Y este 25 de septiembre la cinta se enfrenta a la posibilidad de obtener 13 estatuillas a lo mejor del cine mexicano; situación que emociona a toda la producción y en especial a Kenji Kishi, quien resalta la importancia de reconocer al trabajo que hay desde lo auditivo, pues Mario Martínez (diseño sonoro), Carlos García (sonido directo) y Miguel Hernández Montero (mezcla de sonido) también están nominados en la terna de Mejor Sonido.

“Generalmente, cuando vamos al cine, en lo primero que nos fijamos es quizá en la fotografía, las actuaciones, la dirección, pero yo digo que si la música está muy bien integrada a la película y bien hecha, no te estorba, no la sientes fuera y por eso muchas veces ni te fijas. Es una cuestión más orgánica y sensorial, si un trabajo está bien hecho lo sientes parte de ese universo”.

El detonante sonoro

La experiencia de los hermanos Kishi Leopo no es nueva en los Premios Ariel, pues su largometraje debutante “Somos Mari Pepa” ya los había acercado con nominaciones que presentaron a esta dupla (Samuel y Kenji), como parte de una nueva ola creativa en la cinematografía mexicana, pero ahora con “Los Lobos” y una experiencia forjada en proyectos internacionales, independientes y en streaming, las ambiciones aumentan y se perfilan hacia proyectos que realmente demuestren como la composición musical en México, al menos en la trinchera del cine, tienen propuestas dispuesta a romper con los clichés y las fórmulas comerciales.

“El cine mexicano, en cuanto a la musicalización, me parece súper interesante y muy diferente al cine comercial de Hollywood (…) en México hay otra sensibilidad, hay una relación con la música a veces más amplia en cuanto a referentes; porque lo que he visto en el compositor mexicano, estamos empapados por la música popular, la electrónica, la música de cine, tenemos un crisol cultural mucho más amplio, lo que hemos aprendido no es una escuela de composición con orquestación o muy de Hollywood, acá hemos aprendido con las herramientas que encontramos”.

Kenji Kishi explica parte de los procesos que puso en marcha para componer la música original de “Los Lobos”, cómo su propuesta se fue adaptando a cada una de las escenas que conforman a la película y cómo los avances que se iban filmando ayudaron a aterrizar la identidad de los personajes principales: “Lucía” (Martha Reyes) y sus hijos “Leo” y “Max” (los hermanos Leonardo y Maximiliano Nájar Márquez) -también nominados al Ariel por su desempeño actoral-.

“A los personajes yo los relacioné más con un timbre, con una instrumentación que con una melodía. ‘Lucía’ casi siempre está representada por el piano, ella es el piano que soporta esta cosa armónica, pero que al mismo tiempo es triste. ‘Max’ es la guitarra acústica, que es más juguetona y ‘Leo’ es un pequeño ukulele con un xilófono, todo esto está único a través de una armónica que representa el viaje de los personajes. Desde el inicio empecé a construir estas relaciones que se integran y están justificadas con lo que estás viendo en la película”.

¿Rumbo al Oscar?

Aunque a los hermanos Kishi Leopo les emociona pensar en la posibilidad de poder aspirar al Oscar con un proyecto como “Los Lobos”, Kenji señala que prefieren enfocarse en las sorpresas que el filme vive cada día, desde que empezó sus circuitos en festivales hasta llegar a la cartelera pública; sin embargo, tener nominaciones en la edición 63 en los Premios Ariel acerca las oportunidades de poder inscribirse al Oscar o a los Goya, pero no es algo que les quite el sueño, pues si hay algo claro es que esta dupla de cineastas no hace proyectos pensando solamente en los premios.

“Si se llega a dar una nominación, claro que nos daría mucho gusto, porque te abre muchas puertas, valida tu trabajo, puedes acceder más fácil a otros proyectos. Vamos paso a paso, siempre es una posibilidad, pero tampoco es que trabajemos para llegar a los Oscar, porque esos son tres o cuatro pasos más adelante”, finaliza.

"El cine mexicano, en cuanto a la musicalización, me parece súper interesante y muy diferente al cine comercial de Hollywood ".

- Kenji Kishi Leopo, músico y compositor.

