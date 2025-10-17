Viernes, 17 de Octubre 2025

Brigitte Bardot, sex symbol de los 60's está hospitalizada por "una enfermedad grave"

Según refiere el periódico Var Matin, la actriz tuvo una intervención quirúrgica y su estado es preocupante

Por: EFE

Brigitte Bardot debería de salir en unos días. AFP/Archivo

Brigitte Bardot, uno de los símbolos sexuales del cine en los años 1960, está hospitalizada en Tolón (sureste de Francia) desde hace tres semanas por una intervención quirúrgica a causa de "una enfermedad grave", según el periódico Var Matin.

El periódico explica en su página web que la actriz francesa, de 91 años, está internada en el hospital Saint-Jean y debería de salir en unos días aunque su estado sigue siendo preocupante.

Fuentes citadas por la emisora ICI Provence señalaron que Bardot, que vive en Saint Tropez, en la Costa Azul francesa, cerca de Tolón, se está recuperando poco a poco.

En enero de 2023 tuvo que ser hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria.

En septiembre de este año, presentó un libro escrito a mano, 'Mon BBcédaire', que su editorial Fayard presenta como "una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia". En el libro reivindica "la libertad de ser una misma, incluso cuando eso molesta". La actriz había publicado unas memorias en 1996, 'Initiales BB'. 

