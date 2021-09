“¡Ánimo juventud!”, un mosaico de la adolescencia mexicana

Ser adolescente y crecer en una país como México, en donde las oportunidades de superación son un volado al aire cuando no hay un respaldo social, es parte del planteamiento que el cineasta Carlos Armella explora en “¡Ánimo juventud”, su más reciente filme en el que cruza las vidas de “Pedro” (Iñaki Godoy), “Martín” (Rodrigo Cortés), “Daniel” (Mario Palmerin) y “Dulce” (Daniela Arce), cuatro jóvenes que desde sus carencias y sueños intentan entender y encontrar su lugar en el mundo.

Previo al estreno que “¡Ánimo juventud!” tendrá el 23 de septiembre en México, su director, Carlos Armella (“La estancia”), comparte con EL INFORMADOR el proceso creativo que experimentó para aterrizar la vida de estos jóvenes protagonistas.

“Cuando la idea nace, empiezo con un graffiti en una pared que decía ‘Cris, te amo’, eso empieza a lanzar imágenes e ideas que convierten en un personaje en la mente y empieza a interactuar con otros. Me di cuenta que tenía a varios personajes y que lo que tenían en común era su juventud, sus ganas de vivir, de ser apasionados, de salir adelante, pero también sus miedos, obstáculos”.

Carlos Armella, quien ha llevado la batuta de proyectos documentales como “Cuando conocí al Chapo” (2017, Netflix) y diversos episodios de la serie “Club de Cuervos”, recalca que “¡Ánimo juventud!” no fue concebida como una historia que tuviera que aleccionar sobre los entornos sociales y familiares en los que se desenvuelven estos personajes, pero sí explorar diversas perspectivas, entre la comedia y el drama, que permitan que el público se reconozca en pantalla.

“Al final hay historias y mi oficio es contar esas historias, quería contar historias que pudieran ser emocionantes, divertidas, trágicas. Como tienen este elemento en común, la adolescencia, habiendo yo pasado hace años, entiendo esa angustia, dolor, esos miedos, creo que me sentía capacitado para plasmarlos”.

Reflejados en sus papeles

Junto a Daniela Arce, Iñaki Godoy, Mario Palmerín y Rodrigo Cortés llevan el pilar de la historia y más allá de describir a “¡Ánimo juventud!” como una trama perfecta para conectar con su generación, destacan las profundas conexiones que lograron con sus personajes, pues aunque en un principio consideraban diferencias tajantes, progresivamente llegaron a la conclusión de que tanto ellos, como posiblemente los espectadores, tienen un poco de la personalidad y forma de enfrentar la vida como lo hacen estos jóvenes en la realidad.

“Cuando Carlos me presentó a ‘Daniel’, fue agradable porque, afortunada o desafortunadamente, hay un Daniel siempre cerca de nosotros, por los problemas que tiene o nosotros somos Daniel. Ponerme en sus zapatos fue algo bueno, porque creas consciencia de algo y aunque no sea la misma situación, me identifiqué en que tienes que dejar de ser un niño para ser un adulto”, detalla Mario Palmarín, quien en esta trama muestra también los sueños de alguien que anhela ser músico, sin embargo, en su tránsito atropellado a la adultez, tendrá que pagar factura ante las decisiones que va tomando para salir adelante.

Iñaki Godoy, quien da vida “Pedro”, aunque inicialmente audicionaría para ser “Martín”, comparte lo peculiar de este personaje que crear su propio lenguaje en la trama: “Pedro es un chavo que habla en un idioma inventado, sí me sacó un poco de mis casillas, porque normalmente no te toca interpretar personajes así que hablen en su lenguaje inventado. Estaba muy emocionado por tener un personaje tan interesante en la manos (…) al principio no entendía sus motivaciones e intenciones, el por qué hace lo que hace, al final me identifiqué con él a un nivel muy íntimo”.

Por su parte, Rodrigo Cortés, quien encarna a “Martín”, el personaje que detonó la historia de “¡Ánimo juventud!” al ser un joven que a través de graffiti intenta cautivar a una chica que lo ignora por completo, coincide en la fascinación de estas historias cruzadas, y cómo personajes como éste son también un grito sobre las formas de expresión a las que los jóvenes recurren para encontrar su lugar en el mundo.

“La verdad, con el papel de ‘Martín’ me identifiqué bastante, aunque no en lo mentiroso”, puntualiza con humor Rodrigo.

