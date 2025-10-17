El “malabarista” de la Casa Blanca

Durante una cena en la Casa Blanca en donde Donald Trump se reunió con empresarios para recaudar fondos para un nuevo salón multiusos que se planea construir en la residencia presidencial, dijo que le “encanta detener guerras” y que le parecía “imposible” pensar que no hubiera recibido el Premio Nobel de la Paz. “Curiosamente, será el único presidente, no creo que ningún presidente haya detenido una guerra. Detuve ocho guerras en ocho meses. ¿Y me dieron el Premio Nobel? No. ¿Pueden creerlo? Incluso yo dije, ‘Eso es imposible’, pero no importa. Sospecho que el año que viene será mejor. Pero ya saben, lo que me importa es salvar cientos de millones de vidas”.

Trump se refiere a los conflictos de Armenia y Azerbaiyán, República Democrática del Congo y Ruanda, India y Pakistán, Camboya y Tailandia, Israel e Irán, Egipto y Etiopía, Serbia y Kosovo, y apenas hace unos días, el cese al fuego entre Israel y Hamás. Primero, habrá que decir que en algunas de las disputas se han resuelto antes de la llegada de Trump y en otros, Estados Unidos solo ha servido como mediador; y segundo, que en el caso más reciente en Medio Oriente, el asunto es más frágil que un “jarrito de Tonalá”.

Apenas ayer, ante los hechos de violencia registrados en territorio de la franja de Gaza a pesar del acuerdo al cese al fuego y que no se han cumplido “al pie de la letra” con el intercambio de rehenes, el presidente Trump hizo una advertencia a Hamás, al advertirles que “no tendremos más opción que entrar y matarlos”, lo que significa que se ha logrado la paz, como tanto cacaraqueo el mandatario. Lo mismo sucede con el conflicto entre Rusia y Ucrania, que se prolonga y complica, y ayer informó que viajará en las próximas semanas a Budapest, Hungría, donde se encontrará con Vladimir Putin, en un intento por llegar a un acuerdo, pero sin tomar en cuenta nuevamente al presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Y mientras se “hace bolas” con esos conflictos, da su aprobación a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) a realizar operaciones encubiertas en Venezuela en un intento por derrocar a Nicolás Maduro. Así que, la Casa Blanca parece un circo y su principal atracción es quien despacha en la oficina Oval, quien no termina o resuelve completamente con un conflicto, cuando ya se mete en otro o se le presentan otros inconvenientes, por lo que parece un “malabarista”, que de acuerdo con la Academia de la Lengua es quien “realiza juegos malabares, que es un arte en manipular y mantener el equilibrio”, que eso es lo que hace precisamente el mandatario estadounidense.

Usted, ¿qué opina?