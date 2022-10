Katy Perry cumple hoy 38 años, y además de las felicitaciones de sus fans en redes sociales, circula un video que está dando mucho de qué hablar, algunos han externado su preocupación por la salud de la cantante, mientras que otros aseguran que se trata de una estrategia publicitaria.

“Katy Perry”:

Porque las 4 dosis de Pfiz3r te paralizan el cerebro no falla pic.twitter.com/KNeEsntAvk — ¿Por qué es tendencia? (@porqueTTLiberal) October 24, 2022

La intérprete de "Dark Horse" ha levantado la preocupación entre sus fans porque en un video que se ha viralizado en redes, se observa cómo, mientras está en un concierto, no puede controlar su párpado derecho. Perry, que está frente al público, trata de controlar el movimiento de su párpado, usa su mano para mantenerlo abierto, y hasta después de varios intentos lo logra. En redes se ha abierto el debate sobre lo que pasó con la artista estadounidense, quien goza de una vida familiar junto al actor Orlando Bloom y su hija Daisy Dove Bloom; mientras algunos aseguran que se trata de una estrategia publicitaria, otros han mostrado su preocupación por la salud de la artista. "En lugar de burlarnos del ojo de Katy Perry deberíamos de preocuparnos, no quiero imaginar la cantidad de estrés a la que está sometida, no debe de ser fácil ser madre de una pequeña y estar dando shows en Las Vegas".

En Twitter se pueden leer comentarios sobre teorías de conspiración. "Ah, espera, que hay gente diciendo en serio que Katy Perry es una robot. Es decir, que hay gente hablando de conspiración, de vacunas, de lagartos o de robots... y todo por el video de la cantante". Los memes sobre el polémico momento no podían faltar, como aquellos que se refieren a "la muñeca inspirada en Katy Perry".

FS