Adidas anunció este martes que finaliza su cooperación con Kanye West con efecto inmediato tras las recientes declaraciones de carácter antisemita y racista del rapero Kanye West, que calificó de "inaceptables". Según un comunicado de la empresa, Adidas "no tolera el antisemitismo ni ningún otro tipo de discurso de odio" y "las recientes declaraciones y acciones de Ye son inaceptables, odiosas y peligrosas".

Adidas anuncia que descontinuará el negocio de adidas Yeezy con efecto inmediato y admite que, "dada la fuerte estacionalidad del cuarto trimestre, es probable que esto tenga un impacto negativo a corto plazo de hasta 250 millones de euros en el beneficio neto de la compañía en 2022". En el comunicado, Adidas se refiere a que las declaraciones del rapero "violan los valores de la empresa como la diversidad y la inclusión, el respeto mutuo y la equidad. Después de una cuidadosa consideración, la compañía tomó la decisión de poner fin a su asociación con Ye con efecto inmediato".

La marca agrega que eso incluye "cesar la producción de productos de la marca Yeezy y suspender todos los pagos a Ye y sus empresas". La empresa señala que es "el único propietario de todos los derechos de diseño de los productos existentes", así como de las combinaciones de colores anteriores y nuevas como parte de la asociación con el rapero.

West dijo en una entrevista en el podcast Drink Champs que George Floyd, el afroamericano asesinado por un policía en Mineápolis (EU) en 2020, falleció por consumo de droga y no por la asfixia que le provocó el policía Derek Chauvin, como confirmó la autopsia y la sentencia judicial que condenó al agente. Anteriormente, exhibió durante un desfile de moda en París una camiseta con el mensaje "White Lives Matter" ("Las vidas blancas importan"), un lema utilizado a menudo por supremacistas blancos en respuesta al movimiento contra el racismo "Black Lives Matter".

Las redes sociales Twitter e Instagram bloquearon las cuentas de West en sus plataformas, donde infinidad de usuarios denunciaron una serie de comentarios antisemitas. Primero mencionó a Jared Kushner, judío y yerno de su "amigo" (el ex presidente Donald) Trump, al decir que era el hombre detrás de unos tratados de paz en Oriente Medio gestados solo para "ganar dinero". "No creo que tengan la capacidad de hacer nada por su cuenta. Creo que nacieron con el dinero en la cabeza", declaró a continuación. Aunque no quedó claro si se refería a los Trump o al pueblo judío en general, posteriormente protagonizó una escalada de comentarios de carácter antisemita que llevaron al bloqueo de sus cuentas en las citadas redes.

Adidas adelanta que el próximo 9 de noviembre comunicará "información adicional" sobre el caso cuando publique sus resultados correspondientes al tercer trimestre de 2022.

FS