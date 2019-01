Kate del Castillo da punto final a su episodio con "El Chapo"

"Lo que más me gusta del juicio contra 'El Chapo' es que no me llamaron a atestiguar", declaró la actriz mexicana Kate del Castillo esta tarde, durante la promoción de la segunda temporada de "La Reina del Sur" de Telemundo, refiriéndose a su episodio que la ligó en un posible problema con las autoridades mexicanas tras entrevistar al fugitivo del narcotráfico, sin notificar su paradero a las autoridades en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Del Castillo aprovechó el evento de nombre "TCA", donde la prensa de televisión de Estados Unidos interrogó por media hora a las estrellas de las series de la pantalla chica que están por estrenar en el 2019, para compartir su temor y luego gusto de poder regresar a México, después de tres años de no pisarlo.

"Mis abogados me aconsejaron que una vez que el presidente Peña Nieto hubiera concluido su término, podría regresar a México sin riesgo; pero aun así le pedí a mi abogado me acompañara al momento del cruce de la aduana. Llegando ahí, fueron 20 minutos en silencio, donde comenzó a haber movimiento de gente cuando se dieron cuenta que ahí estaba.

"Me preocupó que me fueran a arrestar o regresar a los Estados Unidos; pero afortunadamente todo salió muy bien y se me cumplió mi deseo de entrar con mi pasaporte mexicano y entrar con la frente en alto a mi país. Esa noche dormí en medio de mis papás. Algo que no hacía desde mis siete años de edad", compartió una emocionada Del Castillo a la prensa.

Encomendando que si alguien quiere saber más sobre su punto de vista sobre el episodio que tuvo al entrevistar a "El Chapo", esto puede verse en el documental que está en NETFLIX "Cuando conocí a "El Chapo"’. Series como "La Ingobernable" e incluso esta segunda temporada de "La Reina del Sur", donde el personaje de Del Castillo recorre México, se filmaron sin su presencia, dado a las condiciones que ella no podía regresar.

"Conocer a 'El Chapo' es un episodio de mi vida que no lamento para nada, eso es algo que estará conmigo y durará por siempre. Lo único que lamento es no haber seguido mis instintos de distintas formas. Mucho de eso lo pueden ver en mi documental, incluso de las razones por las que decidí conocer a Joaquín Guzmán", finalizó la actriz de 46 años.

JB