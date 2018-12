Kate del Castillo presume a su familia en bata

Kate del Castillo está de vuelta en México y luego de dar conferencia de prensa, se ha dedicado a pasar tiempo en familia y compartirlo en redes sociales, sin dejar de promocionar, por su puesto, su marca de tequila.

La protagonista de Ingobernable subió una foto en Instagram donde aparece con su hermana, la periodista Verónica del castillo y sus padres, todos luciendo una bata con el nombre de su tequila.

"Con mi familia estrenando sus batas de #HONOR y disfrutándonos cada segundo.#ericdelcastillo #katetrillo@vdelcastillotv gracias @yovanacaro y @stephaniezg14 #kdclovers", escribió junto a la foto.

Kate llegó al país el 20 de diciembre, luego de tres años de no poder pisar suelo mexicano. De inmediato se reunió con los medios de comunicación para aclarar que ella no tiene relación con el crimen organizado y acusó al ex presidente Enrique Peña Nieto por haberla perseguido.

