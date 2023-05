Karely Ruiz y Santa Fe Klan confirman que sí se están dando una oportunidad

El acercamiento entre Karely Ruiz y Santa Fe Klan fue estrictamente con fines artísticos, sin embargo, en el camino de crear "Sabes", la canción con la que la influencer debutó como cantante, se dieron cuenta que entre ellos había una conexión especial, lo que produjo que se sintieran atraídos mutuamente.

Lo que la modelo revela que, en este momento, están conociéndose y en la espera de ver si se da una relación formal, pues asegura que antes era de esas personas que forzaban las relaciones y ahora no quiere cometer el mismo error.

Desde que se dio a conocer que el rapero y la tiktoker estrenarían "Sabes", los rumores de que tenían una relación comenzaron a esparcirse y generando polémica, debido a que Karely sostenía una buena amistad con Maya Nazor, la expareja de Santa Fe, sin embargo, la famosa modelo negó estas versiones y aseguró que sólo eran amigos, hasta que el músico le plantó un beso en pleno concierto que ofrecían en Monterrey lo que aumentó las sospechas.

Ahora, luego de que negase un vínculo amoroso con el rapero, Ruiz confió que en este momento están conociéndose y abiertos a la posibilidad de comenzar una relación. Karely -que monetiza en una famosa plataforma de contenido explícito- contó en el canal de YouTube de Julio Orozco, pues asegura que, tras trabajar arduamente en la creación del sencillo que están promocionando, se percataron que tenían cosas en común, lo que produjo que experimentaran una conexión muy especial.

"Al principio sí era amistad, tuvimos una conexión buena, los dos venimos de abajo, siento que esto fue como que platicamos, yo le conté mi historia, él me contó su historia porque pues uno sabe lo que vive y está difícil la situación de los dos y conectamos muy bien", platicó.

Esta charla tuvo lugar mientras se encontraron en Guadalajara, donde vive Santa Fe, y cuidad que Karely visitó por cuestiones de trabajo, fue así que decidieron grabar la canción de la que ya habían hablado, pero no habían tenido oportunidad de trabajar, pues sus agendas no coincidían y aunque la modelo confesó que, en principio, ambos se sintieron un poco incómodos, pues pese a que llevaban tres meses conversando del tema, no se conocían en persona, pero poco a poco tomaron confianza.

Además, habló de la larga jornada a través de la que grabaron "Sabes", pues estuvieron dos días sin parar grabando la canción y, tres días más tarde, grabaron el video clip que, a tres días de su estreno, ya cuenta con más de medio millón de reproducciones en YouTube.

"Grabamos, estamos nerviosos los dos, no nos conocíamos en persona, pero normal, ya como que fluyo, ahí nos quedamos hasta la madrugada, como tres, cuatro horas platicando con él y la gente comenzó a hacer chismes", detalló. Y aunque, en un inicio, la influencer asegura que todo se dio de forma amistosa fue cuando el rapero la besó en un concierto en Monterrey que se percató que eso iba más allá de una colaboración musical: "Esto ya no se ve muy de colaboración la verdad".

Fue así que Karely y Santa Fe conversaron con respecto a qué sucedería entre ellos, por lo que acordaron que se darían tiempo para conocerse y ver qué sucedía y, de no concretarse una relación, seguirían con la amistad que han creado.

"Lo platicamos y ahorita estamos dejando que fluya, si se da algo super bien, sino como quiera le dije: ´-Aquí está mi amistad´, estoy abierta a cualquier cosa, si se da bien", reveló, pues recordó que antes era de esas personas que forzaban las relaciones y quería concretar un noviazgo antes de conocer a la persona, pero ahora está en la búsqueda de hacer las cosas distintos, sobre todo, porque ambos son figuras públicas.

FS