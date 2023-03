La vida da vueltas, Karely Ruiz lo sabe bien, su origen y pasado antes de ser la reina del onlyfans en México comenzó con un pequeño puesto de dulces en el centro de Monterrey.

Antes de ser Karely Ruiz

Los orígenes de la modelo más solicitada de México no son ningún secreto, Karely Ruiz nunca ha negado su origen y admite que la llena de orgullo, pero efectivamente, antes de convertirse una de las mayores influencers y tener más de 8 millones de seguidores en Instagram, la joven de 22 años sostuvo un pequeño puesto de dulces en el centro de Monterrey con el que aportaba para los gastos de su hogar.

La modelo compartió que su familia tenía un local en el centro de Monterrey y en él, después de la secundaria, trabajaba vendiendo dulces, semillas, cacahuates, y otras cositas de ocasión. En una postal de instagram apareció posando donde antes solía pasar sus tardes después de la escuela: “Hoy vine a recordar viejos tiempos y me siento orgullosa de lo que he logrado, nunca se me va a olvidar de donde vengo. Me acuerdo que yo vendía dulces y apoyaba a mis papás, y lo seguiré haciendo”, escribió en el pie de foto de la publicación.

En aquellos tiempos, se presume que la celebridad, al lado de sus parientes, “vivían al día” y no era fácil salir adelante por la falta de dinero, fue esa razón por la cual Karely dejaría la preparatoria técnica, después de 3 semestres, y sus aspiraciones de convertirse en enfermera, materia optativa por la cual se había orientado antes de decidir volverse influencer. La misma asegura que no tenía problemas con las materias, excepto por el inglés, pero que por lo general sus calificaciones eran de 10 y contaba con beca para estudiar.

El comienzo de su fama

La oportunidad de salir en televisión cambió su panorama. Dejó la escuela por un trabajo y su trayectoria en las redes sociales comenzaba a alzarse, pero antes de llegar al primer millón de seguidores en Instagram fue víctima de la exhibición de una de sus fotos íntimas sin su consentimiento por parte de un exnovio, un proceso de fuerte depresión y vergüenza se posó en su vida. Karely Ruiz finalmente salió triunfante y fue a sus 19 años cuando una amiga le sugirió abrir una cuenta en la plataforma de contenido para adultos onlyfans.

Desde entonces la vida le sonríe, se ha realizado tres intervenciones estéticas y no ha dejado de destacar en las redes sociales. En la actualidad cobra US$ 16 por la suscripción a su plataforma de onlyfans, hace diversas colaboraciones con otros influencers y permanece en su ideal de ayudar a su familia a la que entrega el 80% de sus ganancias, compartió la modelo, aunque el año pasado también se sumó a ayudar a uno de sus fans con el pago de sus quimioterapias y donar, también, a principios de julio cinco mil litros de agua potable a una localidad precaria en Nuevo León. Karely Ruiz se ha ganado el cariño de sus seguidores, no es para menos, y es claro que su origen no definió su presente, sino su deseo de salir adelante.

MF