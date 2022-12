Kanye West: Estudio londinense borrará sin costo tatuajes del rapero

Tras las polémicas que protagoniza el rapero y productor Kanye West, al hacer comentarios antisemitas y expresar públicamente que sentía una peculiar empatía por Adolf Hitler, el estudio de tatuajes Naama, de Londres, en Inglaterra, ha lanzado una invitación a los seguidores del cantante al ofrecerles la posibilidad de eliminar, sin costo, el tatuaje que se hayan hecho en su honor o relacionados al él o su música.

A través de sus redes sociales, Naama Studio ha llamado la atención de los internautas luego de que en Instagram compartió y fijó un video en el que, mediante la técnica de láser, se borra un tatuaje con el rostro de Kanye West, esto ante la decepción de diversos fanáticos del rapero han expresado al sentirse desilusionados, molestos y ofendidos por los comentarios de quien fuera pareja de la socialité y empresaria Kim Kardashian.

En su video, Naama Studio muestra dos ejemplos de cómo algunas personas han solicitado eliminar los tatuajes que se hicieron con el rostro de Kanye West. La publicación ha generado todo tipo de discusiones, pues algunos internautas han acusado al estudio de estar aprovechándose de la polémica para ganar fama y clientes, sin embargo, el estudio señaló que ante las posturas de Kanye algunos de sus fanáticos han decidido ya no identificarse con su ideología, por lo que han buscado ayuda para borrar sus tatuajes relacionados al cantante.

“La razón por la que ofrecemos esto es que muchos ex fanáticos de Kanye nos dicen que ya no quieren estar íntimamente conectados con él y sus puntos de vista, por lo que sus tatuajes ya los hacen sentirse bien con sus cuerpos”, puntualizó el estudio londinense al recalcar que esta iniciativa no es nueva ni a propósito de las polémicas del rapero, pues ya formaban parte de un proyecto en el que ofrecen ayuda a personas tatuadas a eliminar trazos con los que ya no se sienten cómodos.

“Nuestro objetivo es, y siempre será, ayudar a las personas a sentirse empoderadas en su piel y felices con su arte corporal. Nos oponemos inequívocamente al racismo, el antisemitismo y el discurso de odio, y estamos aquí para apoyar a cualquiera que se arrepienta de un tatuaje asociado con el odio y la violencia. Desafortunadamente, Kanye West cruzó esa línea para muchas personas. Tu piel, tu elección”, recalcó Naama Studio, postura que también ha sido celebrada por más usuarios de Instagram que han calificado a esta iniciativa como empática y solidaria.

FS