Kalimba encuentra nuevos cómplices

La música es una experimentación constante y para Kalimba es el momento ideal para adentrarse en los sonidos urbanos. El cantautor acaba de lanzar el remix de “Una canción así” en colaboración con Juan Magán y Akapellah, este tema lo publicó el año pasado en su álbum “Somos muchos y venimos todos” donde incluía la participación de Yhezid.

El integrante de OV7 comparte que este single es un aviso de lo que será su nuevo álbum, donde explorará en su totalidad el estilo urbano. “El disco que viene será de pop urbano, por eso decidimos hacer un remix de la versión original, la base (de la reversión) es un vallenato, pero hicimos una canción pop. Queríamos avanzar y llevar a la gente a lo que vendrá para mí, además fue maravilloso que se sumaron Juan Magán y Akapellah para esto, Juan produjo el remix y fue espectacular que con todo el conocimiento de música urbana, pusiera de su cosecha”.

También le da mucho mérito a la participación de Akapellah, a quien conoció a través de su disquera, “pero cuando me presentaron su proyecto como una de las opciones que había para la parte del coro, (dije), ‘que sea él, está espectacular’, me gustó mucho su flow, hicimos sinergia y adelante”. Kalimba se había desarrollado en el pop con fusiones entre el funk y el rock, pero ahora consideró que era el momento justo para ofrecer otra faceta de él a su público.

“Al final del día la música urbana no solo es de calle, también es mucha música negra y para mí un género tan percusivo como el urbano, el reggaetón, la kizomba y todos estos estilos que ahora están sonando, pues se disfrutan en grande. Y para mí, como un exponente negro de la música pop en español, disfruto mucho poder tener un género como el reggaetón que se basa en la parte percusiva porque me da para bailar para todos lados, por eso me siento y cómodo”.

Destaca que adentrarse en este nuevo reto ya estaba en su cabeza desde el álbum anterior, pero decidieron él y su equipo lanzar lo que ya habían trabajado bajo su propuesta de siempre y ahora este remix es la antesala de lo que se viene. “Todavía no sabemos quién va a producir el disco, hasta que las canciones estén full y elegidas sabremos a quiénes vamos a invitar (a colaborar), así lo hago en ese orden. Lo que sí puedo decir es que no va a cambiar mi esencia, seguiré siendo un cantante que le canta al amor, seguiré siendo melódico, pero también voy a rapear un poco porque ya lo había hecho antes con OV7 y en mis anteriores discos”.

La nueva realidad

En cuanto a la gira con OV7, comparte sigue en pie toda vez que ya se puedan reactivar los espacios para los eventos masivos, lo mismo con su gira en solitario. “Ambas giran venían, yo ya lo había platicado con los OV7, que yo estaba por lanzar algo nuevo cuando se les ocurrió la gira y están totalmente de acuerdo, una cosa no choca con la otra, por el contrario. Los amo, con ellos aprendí en la parte personal y profesional miles de cosas, con ellos crecí y con ellos me hice. Lo único que estamos esperando es que nos den luz verde, que sepamos que a nivel mundial ya se pueden hacer eventos con miles de personas sin correr riesgo”.

Estos días el mundo ha estado en intensidad constante no solo por la pandemia, también por el asesinato de un hombre a manos de la policía en un contexto de racismo, en ese sentido, muchas figuras públicas se han pronunciado y para Kalimba el tema no pasa para nada desapercibido.

“Lo que pasó con George Floyd es algo muy fuerte, el mundo brincó y dijo ‘hasta aquí’. Y yo espero que lo sigamos haciendo en muchas áreas. Efectivamente, las vidas de la gente negra importan, todas las vidas importan mucho. Pero ahorita estamos con la gente negra porque es la que se está defendiendo ahorita, como en su momento, después de la balacera en el evento LGBT también se les defendió a esta población, y así con las balaceras en las escuelas y en las iglesias católicas y cristianas donde también hubo marchas, cada cosa tiene su tiempo. Estamos empezando a levantar la voz, no estoy de acuerdo en que se haga de manera violenta, jamás lo voy a promover, pero sí estoy a favor de que se levante la voz fuerte, que se haga ruido y que te escuchen, pero sí creo que el mundo tiene sus maneras cuando llega a un límite”.

Saber más

Un productor que acompaña

Kalimba también es productor, está desarrollando el trabajo de gente con ganas de hacer cosas propositivas, como ejemplo, Melissa Galindo, quien estuvo en el programa de “La Voz… México”.

Orgulloso de dar una mano a quien lo requiere, “agradezco mucho poder apoyar a otros artistas, yo siempre he tenido mucho apoyo y tengo que tener esa misma visión de cuando me han respaldado”.

JL