Saul Hernández lanza "El retorno" tema sobre pandemia

El músico mexicano Saul Hernández, reconocido por ser el líder de la banda de rock nacional Caifanes, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento del tema El retorno en redes sociales.

La canción gira en torno al aislamiento impuesto por la pandemia y lo rápido que se pasa la vida, asimismo, invita a no rendirse, pese a los malos momentos y saber esperar por los buenos.

"No te pienses cayendo en el abismo, parece que el silencio nos separa, ponte firme, alerta y no te rindas. Aunque no pueda cambiarte de planeta, yo te cuido", dice la canción en una de sus estrofas.

Durante el audiovisual, aparece el compositor en un rincón de su patio, mientras toca la guitarra y canta el tema, de igual modo, el clip muestra tomas de la Ciudad de México completamente despoblada.

Los fanáticos no tardaron en elogiar el trabajo de Hernández entre comentarios en la red social, además de apoyar el positivo mensaje y expresar su cariño al cantautor.

"Como era de esperarse, Saul reflejado en temas sociales, excelente letra"; "Me encantó, me sacó lágrimas"; "Hermosa canción"; "Bonito mensaje, mi chato, felicidades por tu rolita nueva"; "Gracias por todas esas canciones"; "Vuelve a hacerlo con su estilo natural, como sólo él sabe escribir e interpretar"; "Gracias por las esperanzas", escribieron algunos internautas sobre el audiovisual.

