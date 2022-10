Julión Álvarez tiene gran regreso al palenque de las Fiestas de Octubre

La noche del viernes 14 de octubre, el cantante originario de Chiapas, Julión Álvarez, se presentó en concierto en el palenque de las Fiestas de Octubre con lleno total. Hoy sábado es la segunda fecha que tiene en el mismo inmueble y también es sold out. Previamente, en rueda de prensa, el artista manifestó su emoción de regresar al ruedo de la feria tapatía, y más en esta nueva etapa donde ha vuelto todo a la normalidad tras ser investigado por las autoridades de Estados Unidos.

“Bendito Dios, el primero de cinco eventos que nos toca estar en las Fiestas de Octubre, somos parte de este elenco, nosotros encantados y más porque teníamos años que no nos tocaba pisar el palenque de Guadalajara, fácil ya teníamos cinco o seis”. Y es que Julión, además de las fechas del 14 y 15, también estará en el Benito Juárez el día 26 de octubre y de nueva cuenta repetirá en el palenque el próximo 31 de octubre y el 1 de noviembre. “Él público nos ha apoyado y nos toca la responsabilidad de quedarle bien. Tenemos más de 15 años como Julión Álvarez y su Norteño Banda y un tercio de eso, sin las herramientas necesarias, pero bendito Dios no nos soltaron y aquí andamos”.

De hecho, sobre esta reintegración de lleno a sus actividades, la prensa le cuestionó si está recuperando el trono, quitando a Eduin Caz de Grupo Firme, quien ha despuntado por lo alto, pero Julión fue contundente: “Cada quien tiene su momento y ese rato hay que disfrutarlo cada quien. No es recuperar el trono, bendito Dios tenemos un lugar que la gente nos ha dado, respetado y mantenido. Pero vienen nuevas generaciones (como Nodal y Eduin Caz) que vienen haciendo un trabajo muy bueno donde se han ido internacionalmente con muchos logros y satisfacciones para ellos. Y bendito Dios a nosotros no nos han olvidado, eso lo festejamos”.

Sobre lo que opina acerca de cómo la fama se le puede subir a los compañeros del gremio, acota: “La manera de ver de cada quien la vida y de cómo hemos crecido, ha sido diferente. Yo tengo 20 años en la música y me ha tocado aprender de muchas carreras ajenas de las que veo de fuera y trato de aplicarlo. Caminamos de una manera muy consciente porque sabemos que este es un ciclo que se tiene que cumplir y a veces es más rápido o más despacito, y a nosotros nos está durando y estamos trabajando para que nos dure mucho más”.

Sobre la balacera que ocurrió hace unas semanas, donde se había difundido que iban tras Julión, resalta que las redes son muy afortunadas, pero también muy desafortunadas cuando se utilizan de mala manera. “Así como lo expliqué ese día, conocemos la distancia de la zona de las plazas comerciales de Andares y Landmark al aeropuerto, mínimo media hora o 40 minutos sin tráfico. Entonces, no me tocó estar ahí, cuando yo iba entrando al filtro (del aeropuerto) alcancé a contestarle a mi señora, que fue la única que me llamó asustada”. Recuerda que acababa de pasar por unas personas en un café cercano a los centros comerciales, donde además le tocó saludar a varias personas, pero en el trayecto al aeropuerto fue que pasó el incidente.

“No juzgo a la persona que se le ocurrió decir… ‘venían por… pero tengo la seguridad y tranquilidad de decirlo muchas veces, uno sabe por dónde ha caminado, qué pasos ha dado, qué debe y qué no”, dijo el cantante, pero aclaró que le parece irresponsable difundir rumores así por ganar suscriptores o likes, “y más por la magnitud y el tipo de evento que se suscitó ese día”.

Julión espera también poder pronto trabajar de nuevo en Estados Unidos, recuerda que al menos ya fue a tramitar los pasaportes de sus hijas y a renovar el de él. “Lo que siempre he comentado, desde que se dio la liberación, vienen muchos procesos de la mano y uno de ellos son los pasaportes, pero esperemos pronto poder pisar EU y más adelante irle a cantar a los paisanos y corretear la chuleta”. Sobre el regreso a las plataformas, también se siente optimista de los buenos números, luego de estar desencanchado por cinco años tras el proceso de investigación que vivió, adelantó de hecho que antes de que termine el 2022 lanzará una nueva producción con temas inéditos donde se incluyen las canciones “Fuentes de Ortiz” y “Que te vaya bien”.

Julión estrenó hace unas horas “Bueno pa’l trabajo” con Banda Elemental, ya disponible en plataformas digitales.

Además dijo que ya no bebe alcohol desde hace tiempo, no ha tenido la necesidad, pero sí reiteró que el alcohol suele ser traicionero, por eso llama a tener cuidado con él. “Llega un momento en el que lo vives, lo disfrutas y después le bajas, pero hay algunos que le siguen y se les hace facilito”.

Durante el palenque, el cual arrancó minutos después de la medianoche, Julió agasajó al público con temas como: “No pasa nada”, “Fuentes de Ortiz”, “Y tú”, “Y fue así”, “Como este cab…”, “La frontera” y “Las mulas de Moreno”, el público se le entregó por completo y coreó todas y cada una de sus canciones, entre las que también destacaron: “El bombón”, “Que te vaya bien”, “Te hubieras ido antes”, “Olvídame”, “Incomparable”, “Cuando te amé”, “Ojos verdes” y “Corazón mágico”, entre otras.