Julión Álvarez descarta asesoría legal de Rafa Márquez

Sin dar mayores detalles sobre los avances en su situación legal con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos tras ser vinculado con el narcotráfico, Julión Álvarez destacó que sus abogados siguen llevando su caso y descartó buscar asesoría con el despacho que colabora con su amigo y también señalado por las autoridades, el futbolista Rafael Márquez, asegurando que son casos separados.

“Tienen que ser casos independientes. Tengo la dicha de ser amigo de los licenciados de Rafa, hemos tenido comunicación pero creo que los casos muy separados”.

Replantear las formas de promoción y establecer nuevas estrategias de acercamiento al público es algo que tanto su oficina y el mismo cantante tendrán que establecer para las producciones venideras que se tengan, añadió Julión, haciendo hincapié en el tiempo de espera que debe respetar para que las cosas se normalicen, después de que sus redes sociales fueran dadas de baja pese a tener millones de seguidores y hits.

“Yo no era mucho de redes sociales, en eso batalló la oficina y todos los que se encargaban de eso. Es un medio muy directo, vamos a buscar alguna estrategia, no sé de qué manera para que la gente siga apoyándonos y siga enterándose de lo que estamos haciendo. Tenemos un compromiso con la compañía, el día que podamos sacar una nueva producción tendremos la libertad de hacerlo con redes, en la normalidad”.

Ante la noticia de que Ricardo Montaner tuvo que sacar de su disco las canciones que el cantautor venezolano había grabado de Julión Álvarez, el intérprete norteño dijo comprender esa situación por las restricciones directas y paralelas que ha ocasionado el momento legal por el que atraviesa.

“Tengo una bonita amistad y entiendo totalmente la posición, hay muchos factores que pudieron haber intervenido que no fueran parte de él. A mí no me gusta complicar el trabajo y si eso se tuvo que hacer, facilitaba y evitaba problemas. Le deseo el mejor de los éxitos. Es parte del show, entiendo las cosas, no pasa nada”.

Sobre una posible presentación en Guadalajara en próximos meses, el cantante chiapaneco comentó no tener fechas programadas en la ciudad después de tener dos conciertos seguidos en el Auditorio Telmex el pasado septiembre: “Una fecha para diciembre se me hace muy cercana, tratamos de no enfadar a la gente”.

Entre las ciudades que figuran en la agenda de Julión para finalizar el año están Hermosillo, Morelia, La Barca (Jalisco) y Monterrey para inicio de 2018, además de preparar nuevas producciones a la espera de poder tener contacto con la compañía disquera.

La fiesta se realizó en la Plaza de las Américas, en el Centro de Zapopan. EL INFORMADOR/G. Gallo

Zapopan se pone muy grupera

Teniendo a los “dreamers” como principales homenajeados de la noche, Los premios de la radio se extendieron por primera vez a México, siendo la Plaza de las Américas de Zapopan el escenario que reunió a algunos de los exponentes más destacados del momento. Estuvieron artistas como Remmy Valenzuela, Los Plebles del Rancho y Julión Álvarez, quien fue el responsable de ofrecer el primer número musical de la noche.

Julión aprovechó para apadrinar a Hansen Flores, que tras independizarse del grupo norteño de Álvarez, emprende su carrera con un dueto con el llamado “Rey de la taquilla”. El cantante chiapaneco destacó el esfuerzo de los “dreamers” alentándolos a seguir trabajando por una mejor calidad de vida, asegurando que “Dios aprieta pero no ahorca”, para después regresar al escenario e interpretar “Mis travesuras”. Al final fue reconocido con los premios al mejor disco del año por “Ni diablo ni santo” y canción con “Afuera está lloviendo”.

Los Plebes del Rancho fueron de los grupos que más ovaciones recibieron. EL INFORMADOR/G. Gallo

Los siguientes en tomar el control del escenario fueron Los Plebes del Rancho, quienes tras complacer al público con uno de sus éxitos más esperados “Que se canse de llamar”, fueron galardonados con el premio “El grupo sierreño del año”, reconocimiento que los cantantes dedicaron a sus fans y a la memoria de su ex vocalista Ariel Camacho.

Remmy Valenzuela recibió un premio por sus primeros 10 años de carrera. EL INFORMADOR/G. Gallo

Uno de los más aclamados de la noche fue Remmy Valenzuela, quien se instaló en el escenario y antes de ofrecer su más reciente éxito “Loco enamorado”, recibió el reconocimiento especial a sus “Primeros 10 años de trayectoria”.

“Han sido 10 años de mucho esfuerzo y cariño, este premio es para todos lo que han creído en mi proyecto en México y Estados Unidos, su cariño ha sido incomparable”.