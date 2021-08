Julión Álvarez alista un regreso “Incomparable” al Auditorio Telmex

Julión Álvarez y su Norteño Banda se dicen listos para reencontrarse con su público frente a frente y consciente de que tiene que apegarse a las medidas sanitarias por la COVID-19 que le impedirán en esta ocasión tener el 100 por ciento de la capacidad del Auditorio Telmex. El cantante anunció que regresará a este recinto con un nuevo show el próximo 24 de septiembre.

En su encuentro con la prensa, Julión Álvarez señaló a partir del 1 de septiembre se activará la venta de boletos y agradeció el interés de los fans por verlo nuevamente en un espectáculo en vivo, pues si bien en el pasado mes de marzo ofreció un show vía streaming desde el mismo recinto, explicó que la experiencia de tener presencialmente al público no genera el mismo nivel de emoción que cantar solo ante las cámaras y micrófonos, por lo que apostará por un repertorio al gusto del público con el que pueda combinar sus éxitos y nuevos lanzamientos.

“Tenemos la posibilidad de anunciar una fecha, el próximo 24 de septiembre, que es la primera después de la pandemia con público tal cual y en un recinto tan importante”, explicó Julión Álvarez al compartir que de momento no hay nada concreto para ofrecer una nueva fecha vía streaming, aunque afirmó que sí hay propuestas.

“Tratamos de ser lo más paciente posible para poder presentarnos con público, ya sea al 75 o al 80, o un 100 (por ciento de capacidad), ojalá después de que todo el mundo se vacune y de que todo el mundo tome esa decisión y que con las medidas que el Gobierno indique, poder presentarnos con mucha gente como normalmente lo acostumbramos”.

Julión detalló que este regreso a los escenarios no solo lo anima a él a seguir con sus proyectos y buscar la posibilidad de incorporar nuevas fechas en México y el extranjero, sino que recalcó que con esta reactivación se benefician muchos sectores relacionados a la industria musical, desde músicos, técnicos y hasta vendedores ambulantes o cercanos a los recintos que albergan a los artistas en medio de la pandemia.

El cantante explicó las razones del por qué los boletos del concierto cancelado para su fecha inicial en el 2020 ya no serán válidos para este nuevo show en septiembre, al considerar que el reacomodo de los asistentes -con 80 por ciento ya vendido- con las nuevas capacidades de aforo era complicado, por lo que después se indicará el proceso de devolución.



Recupera terreno progresivamente

Actualmente Julión Álvarez promociona “Incomparable”, su más reciente canción, que por tercera semana consecutiva se mantiene en primer lugar de popularidad en Colombia, Bolivia, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y México, en tanto que en Estados Unidos está en la posición 10 de lo más escuchado, situación que lo emociona pese a que aún presenta dificultades para retomar conciertos en este país derivado de los conflictos legales que acarrea desde hace un par de años.

“Seguimos en un proceso, desgraciadamente también por la pandemia, ya nos lo explicaron los abogados, que sí es un tema y motivo de espera de que se haya extendido el proceso, pero no perdemos la fe y esperamos que sea pronto”, indicó Julión ante las posibilidades de incorporar a Estados Unidos en su gira.

A la par de organizar sus próximos conciertos, Julión Álvarez reveló que alista nuevos duetos con Mike Miramontes (compositor de “Probablemente”) y Betzaida Ramírez -ex alumnos de Julión en La Voz México-, además de enfatizar que está dispuesto a emprender proyectos con otros exponentes como Christian Nodal o géneros urbanos si hay oportunidad para ello.

Le envía un mensaje al “Charro de Huentitán”

Ante los problemas de salud que mantienen hospitalizado a su colega artístico Vicente Fernández, Julión Álvarez dijo estar enterado de la situación del “Charro de Huentitán” y compartió que en su momento expresó su preocupación y cariño a Gerardo Fernández, hijo de Vicente, sin embargo, puntualizó que se mantiene al margen y respetuoso de la información que tanto la familia Fernández Abarca y los médicos comparten sobre las mejorías del cantante.

“Tengo comunicación con Gerardo, con quien tengo comunicación y amistad. No he preguntado más sinceramente, solamente (les dije) ‘viejo, espero todo esté bien, Dios les ayude. Saludos a toda la familia’, por medio de ustedes (la prensa) me he dado cuenta que la situación del viejo desgraciadamente es delicada, únicamente saludar y hacerles sentir que estamos con ellos, les deseamos lo mejor y pedimos a Dios por su papá”.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ