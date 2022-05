Julión Álvarez: El cantante menciona que sus hijas sufren discriminación por su proceso fiscal

El cantante mexicano, Julion Álvarez ha tenido complicaciones en los últimos años en su carrera musical, luego de las acusaciones que ha hecho en su contra en Estados Unidos, pero ahora el problema no queda ahí, sino que sus hijas comienzan a sufrir las consecuencias y sufren discriminación.

"Algo que es muy importante para mí y que estoy luche y luche y no voy a dejar de luchar, es que ahora que tengo a mis niñas en los colegios, si ven los papeles de María Isabel que es la más grandecita, los ven y me dicen, 'no ya no puede entrar', y todo eso golpea, se siente, afecta, y bueno es parte de", dijo en conferencia de prensa.

Julion agradece que por la edad de sus niñas aún no logran comprender bien y darse cuenta de muchas cosas de las que suceden, más sin embargo no le resta importancia de lo que ellas están viviendo con el rechazo.

"Qué bueno que están chiquitas, porque no se dan cuenta de ese rechazo, desprecio por así decirlo; pero si es discriminación y se siente feo. Pero qué le hacemos, no pasa nada, son experiencias que nos tocó vivirlas y le vamos a seguir", comentó.

El intérprete de "Te hubieras ido antes" menciona que no pierde el contacto con sus abogados, pues dice estar al pendiente de cómo va su caso, ya que quiere velar el bienestar de sus pequeñas, quienes tienen dos y cuatro años de edad.

"En situaciones de mi niña le digo al 'Lic.' lo que está sucediendo y que me urge aclarar este tema, porque están creciendo mis niñas y también crecen ese tipo de situaciones que, si a mí me tocó vivirlas, no me gustaría que las vivan ellas", ahonda.

¿Qué sucedió con Julion Álvarez?

Fue en 2017 cuando la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó al cantante mexicano y al futbolista Rafael Márquez, en la lista de individuos que presuntamente actuaban como prestanombres o testaferros del narcotraficante Raúl Flores Hernández.

Esta acusación hizo que la vida del cantante diera un giro, ya que a raíz de la investigación se le cerraron muchas puertas, congelaron todas sus cuentas bancarias y hasta la fecha no puede trabajar en Estados Unidos ni puede tener relación alguna con cualquier empresa que tenga que ver con ese país.

"Sí afecta, sí, es muy cansado trabajarle al doble y no rendir y abarcar lo que uno quisiera. Sí pega, sí cansa, sí enfada, pero eso es lo que toca y debo de seguirle. En cuestión de mancha sí hay, porque no soy grato en cualquier institución financiera, en cuestiones digitales y otras herramientas como lo tiene cualquier artista, yo no puedo tenerlo por lo mismo, por esa mancha que traigo", explica.

Sin embargo, Julión trata de seguir adelante con su carrera a pesar de las restricciones, por el momento está estrenando una nueva canción con la "Banda Elemental", que lleva por nombre "Una raya más al tigre", la cual ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales.

"Anímicamente a mí todo lo que ha pasado me ha dado mucha fuerza, yo tengo una familia, equipo de trabajo, amistades y muchas personas que han estado conmigo y que creen en un servidor y por ello no puedo flaquear por esos señalamientos, no me puedo doblar, ha habido un ánimo de lucha de trabajar el doble o el triple, pero tenemos que salir y en eso estamos", afirma.

MF