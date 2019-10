Juanes sorprende al público mexicano con mariachi

Miles de personas se pusieron "la camisa negra" con Juanes y el cantante lo agradece hincándose ante un público entregado y haciendo un tributo a la música mexicana con mariachi con el que interpretó "Querida" de Juan Gabriel y "El Rey" de José Alfredo Jiménez.

Después de haber ofrecido un gran espectáculo, fue durante el encore que en un modo acústico el cantante colombiano salió al escenario, con la primera estrofa de "Querida", en donde poco a poco se fue incorporando un mariachi con el que terminó de interpretar la canción de "El Divo de Juárez".

Fue una presentación que ninguno de los asistentes se esperaba, por lo que se desató la euforia en el lugar, misma que incrementó al interpretar "El Rey" un tema José Alfredo Jiménez, el cual todos los asistentes cantaron de principio a fin.

El reloj marcaba las nueve de la noche aproximadamente cuando entre aplausos y silbidos, salió Juanes al escenario, lo que ocasionó gritos ensordecedores, sobre todo de mujeres que gritaban sin control al ver en escena a su artista favorito interpretando "A Dios le pido".

Continuando con "Fuego", que fue lo que sentían aproximadamente diez mil personas que asistieron al Coloso de Reforma, que desde la primera canción se pusieron de pie y comenzaron a cantar cada uno de los temas del cantautor.

La fiesta continuó con "Mala gente", "Nada valgo sin tu amor", "Fotografía", "Es por ti", "Volverte a ver", entre otras. "Esto no me lo creo gente, muchas gracias a todos y esto apenas comienza", dijo el intérprete a su público que no paraba de ovacionarlo.

Y la hora de bailar inició con "Oye mujer", en donde el cantante dijo, "Este ritmo pertenece a toda Latinoamérica así que vamos a bailar cumbia", convirtiendo el lugar en una gran pista de baile.

Los ritmos del reggaetón no se hicieron esperar con "Pa' dentro" y "La plata", en donde varios disfrutaron un poco del perreo, mientras que otros grababan con su celular el momento.

"La verdad estar aquí hoy es un sueño muy hermoso y de todo corazón quiero agradecerles todo lo que han hecho por mí, gracias", dijo el cantante, que en todo momento interactuaba con su público y agradecía todas las reacciones de sus admiradores, "Gracias México", "Te amo México", fueron algunas de las frases que dijo durante todo el show.

Juanes no necesito de una gran producción escénica para impactar a sus seguidores, porque con una escenografía sencilla, que consistía de una pantalla gigante en donde se proyectaban imágenes y en algunas ocasiones la letra de las canciones, así como el nombre del colombiano, con sus interpretaciones demostró por qué ha sido reconocido con 23 Grammy Latinos a lo largo de su trayectoria artística.

El momento que todos estaban esperando llegó cuando iniciaron los primeros acordes de "La camisa negra", con la que todos cantaron al unísono, haciendo que el cantante cediera el micrófono a su público, que cantó el tema de inicio a fin, algo que impactó a Juan Esteban Aristizábal Vásquez, siendo este su nombre verdadero.

Saliendo del escenario con "Me enamora" y regresando con "Querida" y "El Rey", el intérprete cerró la noche con "La luz", que hizo brincar y alocarse a todos sus fanáticos que, pudieron pasar una noche inolvidable con Juanes.

OF